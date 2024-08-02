2024亞洲生技大展 長庚大學 大秀智慧醫療技術運用

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「2024亞洲生技大展Bio Asia Taiwan」規模增加，有超過50國、900家廠商參展，設立2,200個攤位，規模創歷史新高，今年長庚大學展示6項技術，以智慧醫療技術運用為主。

本次參展6項技術中，有2項技術與糖尿病相關，護理系連心瑜老師「探索虛擬實境在偏鄉場域中用於醫護學生糖尿病足部照護的應用」，以因應與處理糖尿病患者的足部護理問題。另外，健康暨長期照護產業碩士學位學程葉婷婷老師發明專利「足安心智慧糖尿病足檢測系統」為解決糖尿病足潰瘍與截肢而開發的創新技術。

智慧醫療創新碩士學位學程陳嶽鵬老師技術「幼兒髖關節發育狀態全自動量測系統」，針對新生兒疾病發展性髖關節發育不良（DDH），早期發現並治療效果良好，可避免長期病痛及手術。

電機工程學系詹曉龍老師技術「智慧感測與雷射提示鞋」，藉由手機或物聯網，上傳步態資訊至雲端，更方便提供巴金森氏症病患行走上的導引，提升病患行走能力及產生運動成效，減輕長照服務的負荷。

物理治療學系張雅如老師技術「用於降低高張力的訓練裝置」結合生理訊號擷取（如角度和足壓）與物理數據解讀，根據肌肉張力的實際變化來調整治療模式，包括擺盪頻率、次數、速度、角度和時間，從而為每位患者設計最佳治療計畫。

本次長庚大學產學小聯盟團隊與魏一勤老師合作廠商，也一起參展，展現長庚大學的自行研究開發能力。