2024泰國國際物流展 8/15登場

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2024年泰國國際物流展開啟東南亞市場新契機，泰國作為中南半島的國際物流樞紐，憑藉其連接中國和東協市場的優勢，期望成為東南亞各國經濟合作的核心。在東南亞單一市場（AEC）及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效後，泰國更是成為東亞與東南亞的主要物流橋梁。現階段泰國物流產業正處於蓬勃發展的關鍵時期，對台灣物流產業而言，將是前進新南向政策切入市場的最佳時機。

為協助全球物流相關產業掌握商機，泰國商務部國際貿易促進局（DITP）將於2024年8月15日至17日，在曼谷國際會議展覽中心（BITEC）舉辦「2024泰國國際物流展（TILOG-LOGISTIX）」。此展會將展示各種先進的軟硬體設備及相關系統整合服務技術，為業界提供交流與合作的平台。

「2024泰國國際物流展」將聚焦展示最新的物流科技及設備，包括倉儲管理系統、自動化設備、智能運輸解決方案。參展企業可藉此機會了解產業最新趨勢，交流潛在合作夥伴，拓展商業網絡。此外，展會期間還將舉辦多場專題研討會，邀請全球專家學者分享專業見解與經驗，助力業者應對行業挑戰，邁向國際物流新藍海。

對於台灣物流業者而言，該展將提供一個直接了解泰國市場、尋找合作機會的窗口。隨著東南亞經濟體系的不斷壯大，掌握這些市場資訊和建立當地合作關係，將有助於台灣物流業者在全球市場上更具競爭力。在RCEP和AEC的推動下，泰國將繼續成為東亞與東南亞之間扮演重要橋梁，台灣物流業能藉此時機積極參與，共推區域經濟發展。

泰國國際物流展將為全球物流業者提供一個展示先進物流技術與設備的平台，促進國際間的合作與交流。展會詳情可透過泰國商務處查詢，聯絡電話為02-27231800。官方網站：https://www.tilog-logistix.com/。

此展不僅展示最新科技平台，更是全球物流業相互交流與合作的重要契機。泰國作為東南亞物流樞紐的地位，將在此展會中得到充分資訊，為各國業者帶來無限商機。