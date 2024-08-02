墨閣結合文化與飲食 篆刻名家跨界合作

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十九世紀末巴黎街道上咖啡館是人文薈萃、精神自由、思想交流的重要場域。聚集藝術家與文人雅士，在咖啡館辦展覽也是推銷自己的社交場，例如梵谷便曾在董布罕咖啡館辦過一場展覽銷售自己蒐集的浮世繪版畫。咖啡館發展至今，已是當代重要的文化空間，猶如一場盛宴在城市流竄，流動在精緻與通俗之間。

本身是書畫藝術家的周秋芬女士，長年浸淫書畫墨海中，深覺飲食、文化、休閒娛樂是二十一世紀咖啡館的主題，於2023年3月鄰近芝山站成立「墨閣咖啡藝術空間」，將精緻東方書藝文化與常民生活飲食、麵包、咖啡結合，形成城市裡一道獨特的人文風景。

此次特別邀請囊括國內多項重要獎項的篆刻名家-羅應良大師，限地創作在三款明星商品上落款，讓麵包飄香的同時散發著人文味，這也是國內麵包與書藝跨界合作的創舉。羅大師以其深厚的文化底韻，將作品結合的無與倫比的恰到好處。

第一款以篆字「澄香品韵」落款在香橙核桃紅茶麵包上，讓橙香味結合核桃的口感，以紅茶尾韻收尾，值得細細品嚐。第二款剝皮辣椒麵包，有如窺見天階夜色涼如水，輕解羅紗的唐代仕女，輕搖漫步從古畫走出。 第三款菠菜起司麵包，則以「飛龍貞吉」烙印，意為飛龍上青天，飛龍在天，利見大人。

羅應良大師的「書韵印藏」書篆展8/11～8/20將在「墨閣咖啡人文藝術空間」展出，在欣賞大師的磅礡作品中，搭配墨閣以獨家烘焙技法結合職人的手藝，聯名文人落款的麵包與墨海雲煙咖啡，讓您的味蕾掀起一波東方文藝新浪潮。