幕聲、第一社福 辦心智障礙者音樂會

由幕聲合唱團主辦，第一社會福利基金會協辦之「幕聲之翼-為他而唱」心智障礙者專屬音樂會，於7月28日(日)在臺北國家演奏廳登場。當日共有第一社福等多個身心障礙團體一同到場觀賞。此次的音樂會為專屬心智障礙者的「輕鬆自在場」，讓心智障礙者與其照顧者，能夠輕鬆自在徜徉於音樂世界，中途如有需求，也可隨時離席或是到休息室中休息，讓心智障礙者也能無負擔的感受音樂帶來的美好。

本次音樂會由幕聲合唱團指揮陳麗芬、鋼琴彈奏王逸茹及打擊演奏王惟帶領幕聲合唱團的團員們，獻上許多耳熟能詳的改編歌曲，讓心智障礙者也能跟著哼唱和律動，輕鬆自在地欣賞音樂。幕聲合唱團藝術總監暨指揮陳麗芬提到，幕聲合唱團有多次和心智障礙者接觸的機會，發現這些孩子非常熱愛音樂，會跟著旋律搖擺和舞動身體，十分投入，家長也分享音樂能夠緩和心智障礙者躁動的情緒，對他們情緒穩定有很大的幫助。這次幕聲邀請了許多身心障礙團體一同來感受音樂的魔力，除了歌唱表演之外，還增加祈祈姐姐說故事、五感互動環節，希望能讓心智障礙者感受到進入音樂廳是輕鬆的事！也感謝諸多愛心企業及個人贊助，及台北市教育局特教科提供相關諮詢與協助，讓活動順利圓滿推行。

第一社福基金會執行長張菁倫表示，音樂是使人快樂的共通語言，第一長期推廣藝術輔療，這次非常榮幸獲得幕聲合唱團的邀約成為協辦單位，讓近100位心智障礙朋友、家人及教保員有機會來到國家演奏廳欣賞音樂表演，鼓勵心智障礙朋友走出家門，和親友一同參與活動，促進他們和社會的交流與融合，這也是第一社福一直以來努力的目標，非常感謝贊助企業和社會大眾對心智障礙者的支持與愛心，也呼籲社會大眾繼續關注心智障礙者，支持他們過更有品質的生活，追求自我實現。