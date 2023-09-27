兆豐：私人銀行瞄準回流台商、中小企

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兆豐銀行26日宣布，是公股銀行第一家推出私人銀行業務。兆豐金控暨兆豐銀董事長雷仲達表示，將比照外商銀行規格提供服務。兆豐銀的私人銀行目標客群非單純的高資產族，而是瞄準「回流台商」和「中小企業」的資產管理、傳承需求，短期目標是三年內在台北私人銀行中站穩腳步。

雷仲達說，兆豐銀除積極響應金管會政策，開辦高資產客戶財富管理業務外，同時為滿足高端客群的需求，要仿效新加坡、香港等外商銀行，從整體服務模式來加強，即用國家隊的規格、比照國際外銀的標準，成立專責單位來建置全新媲美外銀的國際級私人銀行業務。

雷仲達強調，私人銀行的服務，不僅要協助客戶投資理財、退休養老，更要全面照顧到客戶的家族，及家族企業的資產配置、傳承規劃，和客戶之間的關係維繫更需要長期的耕耘，兆豐銀團隊也將會持續投入資源、精進服務。

兆豐銀副總陳昭蓉說明，目前兆豐財管2.0資產規模近1,600億元、客戶人數約1,100人，私人銀行並非完全和高階財管客群重疊，而是主攻「中小企業」、「回流台商」，尤其台灣鼓勵台商回流後，據統計到目前為止，約有3,000億元、4,000億元資產匯回，其中兆豐銀客戶就占10％，因此很有信心能在這一塊深耕客戶。

私人銀行客戶門檻方面，陳昭蓉指出，國際上的私人銀行門檻大約為1,000萬美元以上，以兆豐銀的客戶來說，約有3,000位資產在100萬美元以上，其中有三分之一資產實力來到500萬美元，甚至1,000萬美元，這都符合私人銀行要服務的對象。服務的客戶條件還是回歸到其企業、家族有傳承等需求時，兆豐銀就會提供服務，而非如民營銀行以資產總額為門檻。

陳昭蓉表示，短期目標是三年內台北的私人銀行站穩腳步，至於其他地區的設點，將會於明年再來進一步評估中南部是否也要設立私人銀行，評估地點可能為台中或新竹。