標普：陸房地產市場仍在探底

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大陸房市萎靡，市場持續探底。國際信評機構標準普爾（S&P Global）表示，隨著銷售持續下滑，受評等的大陸開發商正受到結構性因素的影響，大陸房地產市場仍在探底。

綜合港媒報導，標普稱許多開發商仍被資本市場拒之門外，預計一旦現金流轉為負值，開發商將想盡辦法還債。標普信用分析師Esther Liu說，市場結構正發生變化，方向對受評等開發商不利，大陸政府還將提供更多保障性住房，也可能會損害受評等開發商的銷售。

標普預估，如果銷售大幅下降，開發商將不得不考慮其他方式籌集資金，例如透過出售非核心資產或向股東籌集資金。

中共中央政治局4月30日召開會議，為提振積弱不振的房地產市場，會議強調，繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房地產市場供求關係的新變化，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。

4月10日，標普將萬科公司的信用評等下調至BB+，進入「垃圾級」或「非投資級」。4月12日，標普將龍湖集團的信貸評等由「BBB-」降至「BB+」，評等展望為「負面」。

綜合外媒報導，大陸房地產業銷售疲軟導致市場房屋庫存大量增加，市場要消化需要至少5年的時間，有經濟學家預估，這個消化期可能會超過10年。

由於房市庫存嚴重飽和，大陸各開發商或屋主都在競相減價叫賣各自的房產。而計算過剩房屋是用新建房屋面積減去銷售房屋的面積，2023年底，大陸過剩房屋面積接近50億平方公尺。