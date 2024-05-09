OECD增永續韌性 加速接軌國際

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當前全球政經局勢複雜多變，通膨高張、地緣衝突頻傳及淨零減排要求日益嚴峻，企業面對的經營挑戰也更加棘手。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與TIRI台灣投資人關係協會日前於高雄舉辦「2024安侯建業領袖學院論壇：掌舵企業智慧之航公司治理引領前行」，分析國際淨零排放及治理新規範趨勢下，企業的因應策略。

KPMG安侯建業主席陳俊光指出，國際投資人針對永續ESG倡議及公司治理落實程度的關注明顯加大，以ESG倡議為例，美國與歐盟相繼提出自家版本的碳關稅，歐盟更從去年底就已開始試辦，預計在2026年正式上路，顯見國外「這次是玩真的」，台商在面對缺工與通膨考驗同時，如果能積極回應國際呼聲、與時俱進，相信業績與品牌形象都將更上層樓。

金管會證期局發行組簡任秘書陳香吟分析，OECD通過的公司治理原則修正重點，新增「永續韌性」章節，用意是採認可以跨市場比較的國際標準，方便企業揭露可信的數據，並讓董事會及管理階層履行職責時更加關注永續議題。陳香吟提醒，氣候變遷已從環境議題逐漸轉變為經濟議題，企業必須加快腳步、跟上國際動態。

碳是成本

同時也是商機

「碳是成本，同時也是商機。」臺灣碳權交易所總經理田建中則指出，最近10年亞洲各國陸續推出碳權市場，無論性質屬於強制性或者自願性，都顯示國際趨勢已無法走回頭路。

田建中並介紹，碳交所身為國內率先啟動的交易平台，可以幫助台商促進碳權交易時的價格發現功能，盡量鼓勵企業減少排放溫室氣體，扶持我國低碳科技創新產業茁壯，還可以與國際接軌，為我國淨零轉型鋪路，是具有多重意義和功能的交易平台。

「減碳不該只當成是一筆投資，它更會是個好生意！」KPMG安侯企業管理執行副總經理劉彥伯指出，少子化、通膨、缺乏居住正義和貧富差距擴大等7大問題，是現階段台灣社會可說資源投入最不足、產業也最無力應對的風險，但正是這些社會問題，恐將在未來10年內影響超過半數以上台灣人口。

將永續風險

轉為商業成長動能

劉彥伯提醒：「唯有採取根本性變革，清楚設定轉型目標，才有機會幫助企業持續成長，創造更多股東價值。」以具體策略而言，劉彥伯認為2024年國內製造業應更加積極透過數位轉型，和ESG倡議，及重整投資組合等做法，來因應低成長、高通膨的環境。劉彥伯也舉例，企業若能從環境保護進一步做到循環共生，從慈善公益進一步推廣至社會創新，以及從世界工廠轉為發展地方創生，企業很有機會將挑戰化為轉機，將永續風險轉為商業成長動能。