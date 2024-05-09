台中各層級校園頻爆食安 民代喊話衛生局加強稽查控管

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新北市土城一所國小7日到台中新社進行食農教育課程，中午食用餐盒後沒多久，竟有140人出現上吐下瀉等症狀，台中市議員蔡耀頡9日在議會質詢指出，從台中女中、大華國中等學校今年陸續傳出疑似食物中毒事件，顯示市府對食品安全控管有問題，最近正值母親節用餐高峰，衛生局應加強稽查，做好風險管控。

蔡耀頡表示，台中市今年食安問題頻傳，包括前陣子的台中女中、大雅區大華國中，連到台中參加全大運比賽的選手也發生疑似食物中毒，這兩天又有新北國小到台中食農教育，回去後發生食物中毒情況，台中市食安出現大漏洞，且幾乎都發生在學校，衛生局有無啟動後續相關作業？

衛生局長曾梓展指出，該國小有262名學生到台中馬力埔休閒農業園區進行食農教育，中午食用餐盒後，約1點半開始陸續有140人出現上吐下瀉症狀，其中106人就醫、2人住院，目前還有11人在急診留觀，市府獲報後立即到提供餐盒的國灃食品稽查，發現環境部分有些不潔，並採撿食物化驗、勒令馬上停業，且複查未合格前不得供餐。活動主辦單位新社農業也積極與新北市對接做後續關懷。

衛生局指出，該餐盒由新社農會向豐原區國灃食品公司訂購，內含什錦黃金炒飯、照燒雞腿排、椒鹽排骨、培根炒高麗菜、烘蛋、酥炸微笑薯餅等菜色，稽查人員發現該公司作業現場積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等缺失，已採檢炒鍋、鏟子、夾子等3件檢體送驗中，結果最快2周出爐，後續若檢出病原菌將依違反食安法開罰。

蔡耀頡說，台中市近來食安事件頻傳，這次又發生這樣的是件，是否應啟動食農教育SOP追蹤，同時應針對小孩用餐情況加強稽查，而非將後續處理推給主辦單位；台中市除學校陸續發生食物中毒情況，也接連傳出和牛等食材過期問題，最近正值母親節用餐高峰，市府應針對餐飲業做好風險控管。

曾梓展說，市府積極投入食安防制，每年查驗食品件數多達2萬多件，檢驗數量達7000多件，約查出90多件異常違規案件，也會針對餐飲業加強稽查管控。