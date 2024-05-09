竹南假日之森苗栗海上運動專區 1原因恐名存實亡

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竹南鎮假日之森是個美麗海岸森林，20年前，它曾是黑幫老大跑路的藏身地，黑暗史被鎮民視為畏途，在衝浪愛好者的努力下，大哥交出假日之森的控制權，還讓苗栗縣政府將假日之森海濱設為全縣唯一的海上運動專區，成為許多海上運動玩家聚集地，甚至成為菲律賓移工休假最愛去處，但是就在林保署固執保守的執法心態下，處處打壓海上運動發展，在爭取20年後，衝浪愛好者已心力交瘁決定退出，將使得苗栗縣海上運動專區名存實亡。

竹南鎮有一道長約3公里的海岸森林，長久以來就一直被列為海岸保安林地，主管機關歷經更迭，由警總軍管到苗栗縣政府再換成目前的林保署，在前任竹南鎮長葉財益的規畫下，畫設成3大區塊「親子之森」、「假日之森」、「長青之森」，被稱為竹南鎮濱海三森。

早年，警總軍管時期在假日之森設置重要班哨，駐地大陸老兵以班哨為家，就在假日之森圈地蓋屋落地生根，隨著老兵退伍凋零，現場大約有10戶的老兵自建平房，竟然被在地老大占為已有，假日之森一度變成黑幫堂口，甚至還有中南部大哥跑路藏匿此處，讓當地鎮民將假日之森視為毒瘤。

20年前，衝浪愛好者蔡岳達首次進駐假日之森，幾經折衝努力，終於讓老大退出假日之森，迎來陽光發展，並且在蔡岳達等許多海上運動玩家的爭取下，讓苗栗縣政府同意將假日之森濱海區域，畫設成苗栗縣首個，也是唯一一個的海上運動專區，苗栗縣政府更將假日之森規畫成海洋青創基地，並爭取交通部觀光署將竹南鎮、後龍鎮畫為縣級風景特定區，其中假日之森海上運動愛好者的努力成果，是因素之一。

蔡岳達帶領妻兒子女落腳假日之森努力多年，還憑藉已力舉辦了4屆的浪花生活節，成功與菲律賓巴拉望族人完成國民交流，本月5日，更為了凸顯新南向交流願景，舉辦了浪花生活節的春吶活動，獲得許多關心政府推動新南向政策大學學者的關注，期望能將假日之森打造成包括新南向基地在內的多元化休憩場所。

為了舉辦活動，蔡岳達與全體參與者以淨灘拾來的海廢漂流木，加上要來的廢棄木棧板，搭建一個簡單的表演小平台以及圍籬，事隔一日，林保署新竹分署大湖工作站人員出現要求拆除小平台，再隔一日，林保署官員再度出現要求拆除所有人工物品，回復到一無所有的狀況。

面對官員依法行政，蔡岳達已經交手20年了，面對公權力的強勢，蔡岳達無力反抗，只是這次他不再委曲自己了，決定將所有一手一鋤所建立，辛苦維護的設備全部移除，正式揮別假日之森了，苗栗縣政府的海上運動專區、青創基地，未來可能面臨名存實亡的命運了。