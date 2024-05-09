雲林社區營養推廣分中心揭牌 助老人吃得下、吃得對

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為了讓長者吃得下、吃得夠、吃得巧、吃得對，雲林縣府6年前在東勢鄉成立社區營養推廣中心、及在西螺鎮成立分中心，今年虎尾、斗南、北港3處分中心同時成立，9日舉行聯合揭牌典禮，這5處營養推廣中心的營養師將深入社區提供全縣20鄉鎮市營養教育。

雲縣老年人口多達13萬人，比率高達20.7％，糖、鹽是日常飲食中最常見的調味品，吃過多有礙健康，教導長輩低糖、低鹽、低脂肪飲食刻不容緩。

衛生局長曾春美表示，營養社區營養中心的營養師將深入社區宣導減鹽、減糖、多攝取全榖及未精製雜糧的健康概念，避免飲食過度精緻化，營養流失而不自知。

張麗善表示，她希望長輩能選擇正確的食物，尤其全穀類要加強推廣，也要有適度運動，雲林縣已有18鄉鎮成立銀髮族健康俱樂部，運動可避免骨質流失、維持肌耐力，也能避免跌倒。

國健署研究員黃巧文表示，雲林布建1個社區營養推廣中心、4個分中心，未來20鄉鎮市都將有營養師服務，全縣有18個銀髮健身俱樂部，名列全國營養跟運動布建最完整的縣市之一。

衛生局表示，社區營養推廣中心營養師可提供團體營養教育、社區營養照護相關人員培訓課程、輔導長者共餐據點的營養教育服務，東勢中心（東勢鄉衛生所）服務東勢鄉、臺西鄉、麥寮鄉、元長鄉；西螺分中心（西螺鎮衛生所）服務西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉、林內鄉；虎尾分中心（虎尾鎮衛生所）服務虎尾鎮、崙背鄉、土庫鎮、褒忠鄉；斗南分中心（斗南鎮衛生所）服務斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉、斗六市；北港分中心（北港鎮衛生所）服務北港鎮、水林鄉、四湖鄉、口湖鄉。