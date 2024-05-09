護理是專業！護理學界呼籲政府更積極重視與投資

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5月12日是國際護師節，今年主題是「有護理師全民健康才有未來」。台灣護理學會理事長廖美南表示，今年3月爆發的寶林茶室食物中毒事件，因為馬偕醫院護理師發揮專業敏感度，幫助醫療團隊找到中毒脈絡和治療方向；4月花蓮大地震時，許多護理師第一時間立即自動返院，但護理執業面臨許多困境，人力長期不足，希望政府能更積極重視與投資。

衛福部、台灣護理學會、護理師護士公會全聯會今天（9）共同舉行「113年國際護師節聯合慶祝大會」。大會主席廖美南致詞時表示，護理師是醫療保健系統的骨幹，特別是災難意外發生時，更是一馬當先、身先士卒。護理師是所有族群主要的照護提供者，無論是健康促進、疾病預防與治療、長期照護或居家護理，甚至安寧緩和療護，落實全民健康覆蓋不能沒有護理師。

廖美南提到，感謝政府逐步實施各項護理政策，但護理執業仍面臨許多困境，導致護理人力長期不足，籲請政府能更積極重視與投資護理教育、優化護理職場，同時讓更多護理師參與衛生政策的擬定與決策。護理師值得國家社會的尊重、重視、保護與大力投資。這正是今年國際護師節的主題「有護理師，全民健康才有未來」。

慶祝大會上，蔡英文總統親自頒發「台灣護理典範獎」、「台灣傑出護理人員獎」「台灣護理先驅周美玉女士薪傳獎」給20位得獎者，行政院長陳建仁、立法院長韓國瑜也分別頒獎給服務滿45年資深護理人員。

部立草屯療養院護理主任李世凱首位獲得傑出護理人員專業貢獻獎的「男」丁格爾。他自1990年至草屯療養院擔任護理師，1996年起晉升為護理長、督導長，不僅是衛福部所屬醫院第一位男性護理主任，更是在國內各縣市護理師護士公會中首位男性理事長。他說，現今台灣的男護理師占全國執業護理人員的4％，已超過8000人在執業，雖說是少數、或許臨床發展有限制，但在他眼裡看到，卻是更多的優勢與機會。

苗栗衛生局科長陳淑珠則獲頒傑出護理人員服務貢獻獎。她投身公共衛生護理逾35年，曾在彰化基督教、大千、苗栗醫院及衛生所服務，現今在疾管科科長崗位逾12年，歷經大小的傳染病防治任務，苗栗法定傳染病發生率曾經連續9年維持全國最低。她秉持「哪裡需要我就往那裡去」的服務熱忱，曾推動肝炎篩檢逾8萬案，及早找出逾5000名陽性個案定期追蹤，被封為「肝篩達人」。她說，本次獲獎反映的是社會對公衛護理師的肯定與鼓勵，自己以身為護理人為榮。