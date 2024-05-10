伊頓電氣(Eaton)台灣區業務與客服總部喬遷

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因應業務快速成長與提供客戶優質服務，全球動力管理大廠伊頓電氣(Eaton)近日將業務、行銷以及客服團隊，從原本位於汐止的廠辦合一據點，遷移至鄰近汐科站的全新總部。原有廠區將專注於研發與生產，新辦公室則以客戶服務為主。今(10日)於新辦公室舉辦開幕酒會，不僅舉辦盛大員工大會，也邀請近百位經銷夥伴及其他貴賓同歡。全體同仁與主管期待在嶄新環境中迎接挑戰、創造佳績。

深耕台灣 持續創新

伊頓電氣(Eaton)台灣暨菲律賓與越南總經理宮鴻華表示：「這次搬遷的目的，是為了打造更優質的環境，提供客戶更好的服務，同時也希望吸引更多優秀人才的加入。我們將透過組織調整，以客戶的產業需求為導向，提供一條龍產品解決方案與服務，讓客戶透過單一窗口，享有便捷、完整、專業的服務體驗。」

位於汐止的台北廠，是伊頓高階大型UPS的全球製造基地之一。多年來持續擴充產能與提升品質，以滿足高科技與半導體客戶需求。去年台北廠不僅達成了5,000天零事故的目標，近期更連續第五年獲得「模範工廠」的殊榮 - 為伊頓全球最高製造榮譽。被評為世界級工廠皆需在伊頓High 5 指標中達到優越表現，包括安全、品質、準時交貨、庫存和彈性等面向。

伊頓憑藉多年來卓越的研發與製造實力，深獲客戶信賴。為滿足日益增長的市場需求，台北廠將持續擴建產線，提升產能，提供更優質、高效的服務，未來也將致力與客戶維持長期穩固的合作關係，共創雙贏局面。

員工為本 打造幸福企業

伊頓向來視員工為珍貴的企業資產，不僅重視員工身心健康，更致力打造包容、多元且可永續發展的工作環境。公司提供完整的資源、福利制度及教育訓練，在2022年榮獲教育部體育署「企業運動認證」，由此可見伊頓對員工健康的高度重視。

宮鴻華強調：「在組織轉型過程中，我們積極創造有別以往的工作模式，建立多元包容的文化，同時投入人才培育及教育訓練。期望藉由業務與客服總部的成立，以嶄新風貌及更大的創新服務格局，厚實競爭優勢，再創巔峰。」

伊頓深信，營造多元平等且包容的職場環境，是推動企業創新與成長不可或缺的一環。未來公司將持續提供靈活彈性的工作方案，滿足員工的多元需求，並計畫加入「台灣人才永續行動聯盟」，共同推動人才發展與培育。透過持續的組織文化優化，期許自己成為最值得信賴的雇主品牌。

位於汐科站旁的伊頓台灣區業務與客服總部，不僅交通便捷，辦公環境更是別具匠心。進入大廳，映入眼簾的是一座現代化的展示廳與資料中心，訪客可透過多樣化的展品與互動體驗，輕鬆了解伊頓全方位節能、儲能到配電解決方案。

辦公區內的大量綠化植栽，可讓永續環保理念自然融入員工的日常工作中。透過配置多處對外窗，引入自然光線，營造明亮舒適的工作氛圍。此外，辦公室還貼心設置了健身空間、休憩區等，鼓勵員工在工作之餘，也能兼顧身心健康。

未來，伊頓將以台灣區業務與客服總部為基地，持續深耕台灣市場。透過創新的解決方案與優質服務，滿足客戶多元需求；同時以實際行動力促進人才發展，打造多元包容的企業文化，共創永續發展願景。

伊頓在全球約85,000名員工，產品遍布全球超過160多個國家與地區。如需更多資訊，請造訪https://www.eaton.com/tw/zh-tw/company/about-us.html