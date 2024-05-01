「代客製酒」恐觸法！最高可罰百萬元 檢舉獎金曝光

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南投縣府財政處近來接獲民眾檢舉，有不法人士在臉書等社群網站，招攬代客產製虎頭蜂酒、鹿茸酒，財政處表示，以虎頭蜂或鹿茸等物，浸泡於一般酒品均屬再製酒，若未依法取得許可執照，代客泡製酒品已違反《菸酒管理法》規定，最重將裁罰100萬元，檢舉人可依裁罰金額，獲得最高45％獎勵金。

南投縣府財政處針對私釀酒品加強查察，去年11月20日在水里鄉就查獲私釀米酒、黑豆酒，成品及半成品總計高達2166公升，除依違反《菸酒管理法》裁罰製造者5萬元罰款，私釀酒品全數沒入並銷毀。

另外財政處也接獲民眾舉報，前往國姓鄉1家養鹿場查緝，發現業者從事代客製造鹿茸酒違法行為，雖然業者指稱，僅販賣鹿茸，其他藥材、米酒等都由客人提供，僅免費代客泡製酒品服務，由於鹿茸浸泡酒品已屬酒類製造行為，且代客產製並不符合《菸酒管理法》第45條第3項所稱「供自用未逾一定數量（每戶100公升）不罰」之規定，因此依規定對業者開罰。

金融及菸酒管理科表示，代客產製酒品行為，已違反《菸酒管理法》第45條規定，處5萬元以上100萬元以下罰鍰；查獲酒品現值超過100萬元者，更將處以查獲時的現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以1000萬元為限，另外透過網路販售菸酒等行為，亦可處1到5萬元罰款。呼籲民眾勿提供代客泡製酒品服務及販售，以免受罰。

財政處表示，民眾因檢舉而查獲私劣菸酒，因案件類型而異，檢舉人可獲20％到45％獎勵金，每案最高600萬元，在案件判決或行政處分確定，經中央核撥獎勵金後，檢舉人即可領取獎勵金。

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