福島排放第5批核汙水 檢測千件海域樣品：無輻射異常

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時 蔡佩珈】日本福島第一核電廠含氚廢水正在排放第5批次含氚廢水，核能安全委員會1日表示，截至4月21日止，已完成分析1069件次海域輻射監測樣品，無輻射異常情形；氚共檢測381件，結果小於最低可測值，符合安全標準規定。

核安會今日邀集外交部、衛福部、交通部、農業部、國科會、海委會等部會，由核安會主委陳東陽擔任主席，以實體方式召開第18次跨部會因應會議。

核安會表示，日本正在排放第5批次含氚廢水，並規畫在2024會計年度執行7批次排放作業，總排放氚濃度約為14兆貝克。國際原子能總署（IAEA）專家調查團則在4月23至26日赴日進行安全性審查，核安會和外交部會持續密切關注排放作業及IAEA相關訊息。

核安會表示，國原院已於本季完成魚類養殖場所建置，準備開始魚類、藻類氚養殖代謝實驗，截至今年4月21日，輻射偵測中心已完成分析1069件次海域輻射監測樣品，分析結果皆在歷年變動範圍內，無輻射異常情形。

核安會表示，農業部漁業署自2011年3月11日福島核災發生後，針對我國沿近海魚類及北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚進行魚體檢測，截至目前為止，共檢測6772件銫-134及銫-137，氚共檢測381件，結果均小於最低可測值，符合安全標準規定，下半年度將至北太平洋秋刀魚漁場進行取樣分析。