慧榮Q1財報讚 上調全年財測

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NAND Flash控制IC大廠慧榮科技公布第一季財報，營收1億8,931萬美元，與前一季相比減少6％，與前一年同期相比大幅成長53％。基於年初的強勁表現和持續增加的未出貨訂單，慧榮決定調高全年財測。2024全年營收將介於8億至8億3,000萬美元之間，較2023年成長25％～30％，毛利率介於45％至47％之間。

慧榮總經理苟嘉章表示，第一季在需求優於預期與平均銷售單價（ASP）成長帶動下，獲利持續提升，因此營收表現優於預期。

第一季毛利率45％，稅後純益2,159萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.64美元（約新台幣21元）。

SSD控制晶片營收較上一季持平至成長5％，較去年同期成長35％～40％。eMMC/UFS控制晶片營收較上一季減少10％～15％，較去年同期則大幅增加235％～240％。

慧榮預估2024年第二季營收將介於1億9,900萬至2億零800萬美元之間，較前一季成長5％～10％，較去年同期大幅增加42％～48％，毛利率介於45％至46％之間。

慧榮的Client SSD控制晶片營收，已連續四季成長，動能來自終端市場需求穩定，以及與各大NAND廠合作案規模增加，在2024年初展現強勁的開端，證明慧榮擁有對的產品和對的客戶，並將持續挹注今年的營收和獲利。

展望未來，苟嘉章表示，和各大NAND廠客戶合作的新案預計在今年將持續放量，NAND大廠控制晶片外購比例不斷提升已成趨勢，並成為慧榮業務長期成長的重要根基。

慧榮的控制晶片具高度差異化，能為PC和智慧型手機OEM客戶提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案，引領其進入最先進技術應用巿場，例如AI在邊緣裝置的應用。

慧榮將持續擴展SSD和eMMC／UFS控制晶片新案以提升ASP和獲利，預期2024年業務將穩定成長。