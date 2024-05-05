部立桃園醫院院長空22個月「等一個人」？ 王必勝回應了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民進黨公布新內閣政務次長人選，衛生福利部政務次長由前立法委員林靜儀、以及現任公務人員保障暨培訓委員會政務副主任委員呂建德出任。至於之前傳出，部立桃園醫院院長一職，空了22個月，就是為了「等待王必勝」，對此，王必勝本人回應了，他表示，自己接下來將會轉換跑道，開始過「斜槓」人生。

即將取代王必勝接任衛福部次長的前立委林靜儀，似乎也延續作風，習於用臉書作為發聲管道，發文「接下來會在另一個位置上為國家服務，我十分感激；也將與內閣團隊一起努力，戰戰兢兢、如履薄冰，全力以赴。」

林靜儀指出，醫療制度應健全永續，才能維護國人健康，醫療好，人民好；人民好，國家好。未來會配合準衛福部部長邱泰源，落實賴清德準總統健康台灣政見。並延續衛福部出馬，「任務必勝」的成績。

由於醫界盛傳，即將卸任的政務次長王必勝將接任衛福部立桃園醫院院長，導致民眾黨立委陳昭姿四月底在立法院質詢怒轟，自從前院長徐永年2022年退休後，就由醫師陳日昌代理院長至今，已經22個月，是不是王必勝把這個位置空了22個月要等他自己過去？堂堂公家醫院因人設事。

對此，王必勝今天回應了，他表示，目前工作就是堅守崗位至5月19日，接下來，則是休息一陣子，畢竟經過防疫高張力工作很久了，自己很期待休息。

至於未來，是否如傳聞，接下部立桃園醫院院長一職，他說：「應該不會」，他表示，接下來他會轉換跑道，改過斜槓人生，醫師只會佔很小一部分，目前都在規劃中，也請大家拭目以待。