橡膠業迎暖風 4月營收亮眼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

去年上半年陷入低潮的橡膠產業擺脫窘境，紛紛繳出亮眼營運成績，輪胎景氣回暖，台橡（2103）首季營業利益大增逾3成，南港（2101）4月營收年增逾27％；長期在去庫存陰霾下的乳膠雙雄南帝（2108）、申豐（6582）4月營收也報捷，南帝累計前四月營收年增率轉為正成長。

台橡首季營收87.45億元、年增7.79％；稅後純益2.61億元、年增1.95％，每股稅後純益（EPS）0.32元。台橡自結4月營收28.75億元、年增8.25％，前四月營收116.2億元、年增7.9％。

台橡表示，雖然市場供需仍待恢復平衡，但預期產業鏈庫存調整將漸入尾聲，將改良產能利用率，審慎管控成本與資本支出應對產業前景不確定性。法人表示，今年來輪胎需求擺脫低迷持續正向發展，期間合成橡膠原料丁二烯價格持續高檔，在輪胎廠開工穩定狀況下，台橡將成本轉嫁給下游，有助於支撐營收規模。

輪胎景氣提振下，南港4月營收大增27％至7.5億元，累計前四月營收27.24億元、年增18.32％。

乳膠雙雄南帝、申豐4月均傳佳績，反映手套市場消化庫存有成。申豐4月營收1.27億元、年增64％，前四月營收3.38億元、年增18.6％。

南帝4月營收8.8億元、年增12％，前四月營收30.64億元、年增1.29％。