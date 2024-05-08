台灣農村酒莊前進法國國際酒類競賽 喜獲2面特級金牌

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農業部農糧署輔導的農村酒莊參加2024年在法國舉辦的第30屆「國際酒類競賽」（Concours Vinalies Internationales）比賽結果揭曉。農糧署8日表示，台灣的農村酒莊共獲得2面特級金牌、5面金牌及3面銀牌，共10面獎牌的殊榮，不僅刷新參與該競賽以來的最高紀錄，更凸顯出農村美酒的卓越品質。

其中，台中市霧峰區農會酒莊「初霧（燒酎）」、「醉峰46」等兩款酒品更榮獲特級金牌的國際肯定，為台灣農村美酒開創歷史性的新里程碑。去年農村酒莊參加2023布魯塞爾國際烈酒競賽獲得5金4銀佳績，也創下參與該競賽最多得獎紀錄，我國連續兩年在國際酒類評鑑大賽中大放異彩，展現國內農村酒莊製酒技術的成熟度，已與國際水準並駕齊驅。

農糧署表示，法國國際酒類競賽為全球酒類歷史最悠久的競賽，今年共有32個國家、2,927件酒品參賽，得獎率僅30％，而我國農村酒莊報名23件獲獎10件，得獎率逾40％已高於平均值，霧峰區農會酒莊除前揭兩款酒品獲得特級金牌，另有「極清（台灣清酒）」、「極清（大吟釀）」、「初霧（純米吟釀）」等三款酒品取得金牌及銀牌佳績。

農糧署補充，這五款得獎作品皆是選用台中霧峰在地生產的益全香米（台農71號）製作，該品種具獨特香氣與良好品質，除日常食用外，製成各式酒類廣受大眾歡迎，適合發展成具特色的釀酒產業，為國內稻米多元應用拓展產業寬度。

農糧署說，本次國際酒類競賽，埔里鎮農會農村休閒酒莊「玫瑰淡酒」、「百里飄香」及苗栗縣大湖地區農會酒莊「典藏情莓」等三款酒品獲得金牌；南投縣信義鄉農會酒莊「柔水」、宜蘭縣藏酒酒莊「龜山朝日 金棗酒」兩款酒品獲得銀牌，在在顯示農村酒莊運用在地農產品玫瑰、百香果、草莓及金棗等花卉與水果為原料製作酒品，品質良好深獲國內外酒類評鑑大賽青睞與肯定。

農糧署指出，本次獲獎10款酒品，包含釀造、再製及蒸餾三種製作工藝，顯示國內農村酒莊製酒技術已達國際一流水準，未來將持續輔導農村酒莊優化軟硬體設備，不斷精進製酒技術及加強行銷，進一步提升台灣農村美酒的品質與知名度，為台灣農業發展注入新的能量。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）