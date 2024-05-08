甩脫運動傷害心魔 「國民女婿」重勇奪雙金

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國立北斗家商業經營科三年級學生陳毅恆，接連在全國中等學校運動會及全國青年盃舉重錦標賽的67公斤級項目奪金，他的好表現讓全校師生與有榮焉，師長讚他不但運動表現好，課業成績也名列前矛，且對待同學都很有禮貌，是班上的國民女婿。

陳毅恆從小就是運動健將，國小以練田徑為主，短跑及跳遠都很擅長，上了田尾國中之後，被舉重教練相中，兼項練舉重，他憑藉著對自我的要求及不服輸的態度，利用課餘時間不斷的練習及集訓，慢慢取得好成績，是各項舉重競賽的常勝軍，並在國三參加全中運時拿下金牌。

然奪金後陳毅恆走得並不順遂，膝蓋及肩膀的傷勢接連找上他，反覆的復健及訓練讓他嚐盡痛苦，也不免對未來感到動搖，直到教練告訴他要與既有的傷害共處，他才逐漸克服心魔，持續堅持苦練，終在兩年後又再度站上頒獎台，再於全中運奪金。

「他就是個拚命三郎！」陳毅恆的超高的耐力及挫折忍受力在學生選手相當少見，其班導師顏麗真稱讚他不但能堅持自我的夢想，同時也兼顧學業，課業成績始終名列前茅，文武全才，對師長及同學也都很有禮貌，「是我們班的國民女婿。」

陳毅恆說，還記得國中剛開始加入舉重隊時，父母知道後因擔心安全性而反對，但在看到他對舉重的熱愛與堅持，父母到最後轉為支持。他這次能在畢業前奪得雙金，一路走來苦練舉重的心酸與壓力，都在奪金後獲得釋放，這兩面金牌是送自己最棒的畢業禮物。

北斗家商今天除表揚在舉重項目拿下雙金的陳毅恆外，該校家商餐飲管理科及美容科參加「教育部全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽」，餐飲管理科榮獲餐旅群創意組第1名，美容科及廣設科跨群組合榮獲家政群專題組第1名，是該校創校以來在該賽事獲得的最好成績。