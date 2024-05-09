日圓狂貶 日銀總裁：可能祭貨幣政策

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面對日圓跌跌不休，日本銀行（央行）總裁植田和男8日表示，若是日圓走勢嚴重影響通膨，日銀可能祭出貨幣政策因應，進一步示警日圓近期重貶對經濟的衝擊。

日圓兌美元匯價8日下跌0.5％，報155.45日圓兌1美元。今年迄今日圓累計重貶逾10％，為十國集團（G10）中表現最疲弱的貨幣。

植田在國會表示，日圓走軟以不同的方式影響經濟，包括推升進口物價，和影響商品與服務的需求。雖然日銀不會以貨幣政策直接控制日圓走向，但將審視弱勢日圓可能對經濟和物價造成的巨大衝擊。

他說，企業更有意願為員工加薪和調漲售價，必須留意貨幣波動對通膨的影響比以往更大。外匯可對經濟和物價產生巨大影響，日銀可能以貨幣政策回應。

植田此番言論與4月稍晚貨幣政策會議後的鴿派談話大相逕庭，當時他表示，日圓貶值不會對通膨趨勢造成重大影響。部分交易員認為，植田的會後談話加深日銀將暫緩升息的市場預期，加重日圓跌勢。

日圓在4月29日一度重貶至160日圓，創下34年新低紀錄，促使日本財務省進場干預。外傳日本政府砸下9兆日圓（將近600億美元），兩度進場支撐日圓匯價。

植田在另一場會議表示，若通膨上升速度較預測更快，日銀有可能提前升息。日圓疲軟可能影響未來的核心通膨，「若是通膨展望上修，或是通膨上行風險變高，日銀提前調整政策利率是合適的舉措。」

植田在7日與日相岸田文雄討論日圓疲軟問題。植田在會後向記者表示，他與首相交換日圓貶值的看法。日銀將密切注意近期的日圓跌勢，以管理貨幣政策。