瑞典央行降息 8年來首次

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又一歐洲國家央行搶在美國聯準會（Fed）之前降息！為拯救陷入衰退泥淖的經濟，瑞典央行（Riksbank）8日宣布調降基準利率1碼，係8年多來首度寬鬆貨幣，並預告下半年還要再降。

Riksbank成為繼瑞士央行之後，第二家在疫後通膨飆升後，啟動寬鬆循環的已開發經濟體央行。瑞士央行3月率先進富國之先開降息第一槍，歐洲央行暗示6月政策會議跟進，Fed卻因美國首季通膨回溫而怯步，降息時間推遲到接近年底，幅度也可能縮水。

瑞典央行周三將政策利率由4％降到3.75％，是2016年以來首度降息，符合大多數接受《華爾街日報》調查的經濟學家預期。Riksbank表示，若通膨展望穩定，預計今年下半會再降2次。

瑞典通膨率在2022年底飆破10％觸頂後，近來放緩速度超出預期，3月已回落到2.2％接近央行目標，觸抵逾2年半來最低點。然而在此同時，這個北歐國家經濟已連四個季度萎縮，失業率則攀升。

歐洲向來跟隨美國腳步調整借貸成本，若比Fed早一步降息，本國貨幣有貶值風險，推高進口貨物服務價格，反而助長通膨。如今歐洲經濟展望疲軟，決策者確信通膨已被馴服，要是再拖延降息經濟恐愈來愈不妙。

不過由於今年瑞典克朗兌美元與歐元劇貶，央行決策者仍提防借貸成本降得太快。Riksbank宣布降息後，克朗跌深達0.6％，觸及11.7561兌1歐元的當日低點，接近4月底觸及的今年新低。