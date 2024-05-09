全球富國榜 台灣高居第14

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美國財經雜誌《全球金融》（Global Finance）公布「2024年全球最富裕國家」排行榜顯示，盧森堡擊敗各國、榮登最富國寶座。值得注意的是，台灣以人均國內生產毛額（GDP）7萬6,858美元名列第14名，排名勝過中國大陸、韓國與日本。

盧森堡以人均GDP14萬3,743美元奪下「最富裕國家」稱號。第二至第十名依序是：澳門、愛爾蘭、新加坡、卡達、阿拉伯聯合大公國、瑞士、聖馬利諾（San Marino）、美國與挪威。

該雜誌解釋，盧森堡、新加坡、瑞士與聖馬力諾等富裕小國擁有先進的金融部門與稅收制度，得以吸引外國投資、專業人才與大量銀行存款湧入。

卡達與阿拉伯聯合大公國等國則靠著豐富的天然資源蘊藏，為它們帶來不少財富。

知名賭場與大量觀光客也有利於商業活動，這便是「亞洲賭博天堂」澳門即便經歷近三年疫情肆虐與封鎖限制等打擊，如今依然是全球最富裕國家之一的原因。榜單富裕國家以小國居多，主要是它以人均GDP計算方式有關。小國人口總數少，人均GDP自然較高。

該雜誌指出：「許多最富有國家也是全球最小國家。新冠疫情、全球經濟放緩與地緣政治動盪對於這些國家巨額財富影響甚小。」

台灣排名第14，排名超越其他亞洲鄰國，包括第15名的香港、第30名韓國、第36名日本，以及第78名的中國。英國名列第31、德國為第24名，法國第29名。

此評比以「購買力平價（PPP）」為基礎計算各國人均GDP，也就是將當地通膨率與商品及服務成本考慮在內，試圖更準確地反映一國民眾的平均生活水準。

根據國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，世界上最貧窮的10個國家人均購買力低於1,500美元，最富有10個國家則超過11萬美元。