國策顧問秦嘉鴻 組團敬軍送暖

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國際及兩岸局勢緊張，慰勉官兵戰訓辛勞的「敬軍」行動，成為國策顧問秦嘉鴻（益州集團創辦人）當前重中之重的公益行動。自去年10月起他不辭辛勞帶領益州集團及友好企業領導人組成敬軍團，陸續前往金門、南部地區、澎湖等戍守前線保家衛國的三軍將士，致贈各單位加菜金與敬軍禮品累計數百餘萬元，慰勉官兵戰訓辛勞，期待貢獻微薄之力表達肯定國軍將士保家衛國的辛勞，秦國策顧問及益州集團「敬軍愛國，嘉惠柳營」情操堪為企業領導人表率。

新冠疫情中，秦國策顧問時任中華民國工業區廠商聯合總會總會長，關懷第一線防疫人員，他個人及益州集團持續慷慨捐輸防疫物資（醫療用口罩、N95口罩、負壓隔離病房、正壓快篩採檢站…等）予諸多醫院及防疫前線的醫護人員，讓第一線的醫護人員能有充足的防疫物資保障自身安全。另在疫情爆發初期，工業區廠商急需醫療用口罩維持正常營運，但當時國內口罩供應吃緊，秦國策顧問個人出資透過各種管道取得口罩即時供應企業之需，又積極奔走向政府高層反映企業心聲與建言，協助解決企業經營困境，秦國策顧問的義舉也深得政府及全國企業領導人的讚許。

疫後，秦國策顧問從2屆工業區廠商聯合總會理事長功成身退，但他的公益腳步並未停歇，從關心防疫的第一線轉而關懷戍守前線的三軍將士，送暖勞苦功高的國軍。

國策顧問秦嘉鴻表示，因為前線國軍官兵的犧牲與奉獻，國人才能有安定的生活，企業才得安心經營發展，現今國際情勢嚴峻多變，此際三軍將士更需各界的關懷，因此益州集團響應軍友社敬軍活動。秦國策顧問說，他個人及益州集團以及企業友人付出微薄心力，希望能讓每位堅守崗位的官兵，感受到社會各界的溫暖。

前不久在秦國策顧問的領軍下，包括他的夫人張佳美（益洲股份有限公司董事長）等計18位仕紳與企業主組成敬軍團，在軍醫局局長蔡中將、軍友社秘書長簡士偉的陪同下前往澎湖，3天的行程共慰問及頒贈三軍計21個軍事單位加菜金。