清朝小抄曝光！字體小於0.5cm 做成內衣穿在身上

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清華大學旺宏館1樓推出《科舉》展覽，多數展品都來自學校楊儒賓、方聖平教授賢伉儷的捐贈，一般人最感興趣的字體小於0.5公分的清代「作弊小抄」也在此次展覽展出。文物館長謝小芩說，科舉是中華文化的一大特色，今年剛好是廢科舉後的120年，回顧科舉顯得別具意義。

清大指出，這次《科舉》展覽的多數展品都來自楊儒賓、方聖平教授賢伉儷的捐贈，另又再慷慨捐了2百多件展品，包括珍貴的〈辛亥革命電報〉等，可望未來在文物館展出亮相。楊儒賓也在開幕為來賓導覽，他妙語如珠，讓冷冰冰的歷史文物全都活了起來。

一進展場，就看到「考棚」體驗區。當年為了考取舉人，考生需先參加連考3天的鄉試，吃喝拉撒睡都得待在考棚，是一場毅力的考驗。展場原計畫1比1還原當年考棚尺寸比例，但實在太小，只擠得下1.5人，因此展場的複製考棚還放大了一些，勉強可塞下兩人並肩而坐。

而一般人最感興趣的「作弊小抄」也在此次展覽中展出。科舉考試競爭十分激烈，考生們難免動起歪腦筋，其中1種可摺疊夾帶的絹本，蠅頭小楷每字小於0.5公分。楊儒賓說，有些考生還把小抄做成內衣穿在身上，還有另1種是比布質小抄更小、更容易藏身的袖珍本帶入。

早年科舉「祖宗三代」也很重要，試卷上須註明祖宗三代姓名，國子監監照（學生證）上也會列出。由於以前沒有照片，還會簡單描述容貌，例如：「身高七尺、面黃微白」，與現在的證件有異曲同工之妙。

清大文物館館長謝小芩說，科舉是中華文化的一大特色，自從隋文帝時代至1904年甲辰末代科考為止，延續了1千3百多年，影響深遠。今年剛好是廢科舉後的120年，也是甲辰年，回顧科舉顯得別具意義。

清大指出，科舉時代跟如今考學測、面試工作一樣，大家都想金榜題名。許多人也會祭拜文昌帝君，祈求好運。展場中佈置了「金榜題名牆」，提供給來參觀的民眾留言許願祈福。《科舉》即日起至10月26日將在旺宏館1樓文物館展覽廳館展出，7月15日至8月15日休展。