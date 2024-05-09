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豪華露營車品牌朋趣報稅季優惠 平日一泊48折

  • 工商時報 姚舜
天成飯店集團豪華露營車品牌朋趣推出報稅季優惠，指定曙光號車款享一泊四食專案8折優惠。圖／天成飯店集團提供
天成飯店集團豪華露營車品牌朋趣推出報稅季優惠，指定曙光號車款享一泊四食專案8折優惠。圖／天成飯店集團提供

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迎接報稅季來臨，天成飯店集團旗下豪華露營車品牌「朋趣」推出報稅季優惠，即日起至6月30日止周日至周五入住指定露營車款曙光號即享官網指定專案一泊四食8折優惠，二人同行最低每人4,312元起即可享受豪華露營一泊四食，內容包含下午茶、晚餐、消夜與自助式早餐，以及園區內多樣設施和朋趣住客專屬的VR高爾夫1 小時體驗。

報稅季優惠不只以超值優惠價格享受舒適豪華的露營車車宿體驗，下午兩點至下午五點在Bon Bar提供各式輕食餐點與飲品，更可用野餐籃裝盛攜至園區，於大自然中體驗野餐樂趣。晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，包含：旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、迷你高爾夫等，朋趣貴賓獨享免費一小時VR高爾夫，擬真體驗高爾夫球樂趣，喜好高爾夫球揮桿樂趣的消費者，還可至The Range桃園高爾夫練習場體驗擊球，享體驗價3盒200元優惠。

「朋趣」早餐主餐三選一，「經典美式大拼盤」中軟嫩煙燻鮭魚捲佐以松露醬提味，奶油香氣十足的美式炒蛋與新鮮爽口的沙拉搭配優格與手工可頌，儲備一日活力。「日式鯖魚朝食盤」和風主餐以文火慢烤鹽漬鯖魚，搭配手工日式漬物，豐富營養滋潤旅人假期清晨。「古早味台式早餐」更是許多旅客的最愛，Ｑ彈鹹香的碗粿搭配台式滷味小菜，飽足感滿分，搭配陽光咖啡廳豐富的自助式早餐，多款台灣在地特色美味佳餚一次滿足。

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