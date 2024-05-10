《半導體》M31首季每股賺1.22元 Q2起美國市場動看俏

【時報記者王逸芯台北報導】M31(6643)第一季合併營收為3.42億元，較去年同期增加9.3%，第一季每股純益1.22元，並維持100%毛利率。為滿足市場對先進製程的高需求，M31第一季積極布局全球研發量能，總經理張原熏表示看好先進製程的單價提升，會致力於盡快使營收成長跟上費用的腳步。

M31表示，第一季晶片設計業者的開案動能明顯增強，特別是在8奈米及以下先進製程IP授權的需求強勁增長，相繼導入先進製程於高階手機、先進駕駛輔助系統(ADAS)、AI加速器、AR/VR和存儲介面應用等終端市場中。而先前在12/16奈米製程的布局也正要開花結果，未來將能導入更多人工智慧及支援5G物聯網的邊緣裝置晶片中，帶動後續權利金成長循環。同時，在成本效益高的22/28奈米技術節點仍為公司帶來穩健的營收貢獻；M31也持續投資特殊製程技術的開發，為晶圓廠客戶在40~65奈米的成熟製程上，創造特定應用市場獨特的差異性。預計下半年M31也將持續緊跟晶圓廠的最新製程，展開2奈米IP的研發，掌握先進製程技術的競爭優勢。今年與美國本土晶圓廠、國際晶片大廠及雲端服務供應商(CSP)都有先進製程的專案穩健推進中，仍看好美國市場從第二季起會挹注營收成長動能。

總經理張原熏表示，M31作為亞洲發展矽智財技術的領頭羊，經過多年的耕耘終於跟上first tier IP供應商在先進製程的腳步，在國際競爭中嶄露頭角，但要與半導體巨擘共舞，並不是容易的事。現階段正全力投入先進製程研發，相信這將成為M31的核心競爭力。市場充滿機會與挑戰，但我們有信心並持續戮力以赴，隨著與客戶先進製程IP設計逐步定案，憑藉先進製程的單價提高與高附加價值的成熟特殊製程授權，看好今年營運逐季推高，進一步推升公司的營收規模。