AI助拳 矽格、台星科Q3登高

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矽格及台星科今年前三季營收

IC封測廠矽格（6257）及集團旗下台星科（3265）9月營收均是近期相對高檔水準，二家公司第三季營收均是今年單季新高，矽格營收成長，主要受到AI晶片、高速運算晶片及車用晶片帶動，台星科則是美系CPU及GPU大廠供應商，同樣受惠AI商機，不過，進入第四季之後將面臨淡季效應，恐怕不利下季營收持續攀升。

矽格公布9月營收為13.84億元，月成長1.65％、較去年同期下滑11.41％，但單月營收續創今年次高水準；今年第三季營收41.33億元，較上季成長11.23％、仍較去年同期減少13.60％；累計今年前三季合併營收為114.65億元，年減21.24％。

台星科9月營收為3.22億元，較上月小減1.52％，較去年同期成長2.74％，今年第三季營收為9.63億元，較上季成長6.95％，較去年同期僅微減0.74％，累計今年前三季營收為27.21億元，較去年同期下滑10.98％。

以9月營收來看，矽格及台星科均保持在今年高檔水準，而以單季營收來看，二家公司第三季營收均是今年單季新高，矽格季成長更達雙位數，矽格指出，客戶的AI晶片、高速運算晶片（HPC）及車用晶片供給持續穩定，手機晶片領域的相關需求也出現回升所帶動。

矽格旗下台星科長期同樣專注於AI及HPC領域的封裝製程，今年除與策略合作客戶共同量產5奈米覆晶凸塊量產，也與晶圓廠合作最新3奈米晶圓測試技術，今年以來，雖然該公司營運仍明顯受到消費性產品需求疲弱的衝擊，但該公司在AI晶片需求暢旺，且公司也掌握美系CPU及GPU大廠供應商，具有抵消部分消費性產品需求下滑的效果，因此帶動第三季營收回升。

對於後市，該公司表示，進入第四季之後，仍將面臨淡季效應影響，單季營收不易持續衝高。