狂賺！ 勞動基金單月海賺2422億

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勞動基金單月大賺2422億！據勞動基金運用情形報告指出，截至2024年3月底為止，評價後收益數為 4949.6 億元，收益率 8.30％，3 月單月收益數為2422.1億元。

其中，新制勞退基金規模為 4 兆 1838 億元，收益率 8.22％；舊制勞退基金規模為 1兆 184 億元，收益率 10.11％；勞保基金規模為 9941 億元，收益率8.59％；就保基金規模為 1685 億元，收益率 1.86％；勞職保基金規模為 370 億元，收益率 0.41％；積欠工資墊償基金規模為 177 億元，收益率 4.63％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 5609 億元，收益率為 8.46％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 155 億元，收益率為 7.74％。

基金局表示，美國聯準會（Fed）3 月會議點陣圖顯示，多數官員維持年內 3 碼降息空間，一掃市場對於聯準會過於鷹派擔憂，加上薪資成長放緩，因此，儘管美國通膨數據仍高，市場預期通膨可望下滑；3 月 21日台灣央行意外升息一碼，但景氣燈號連 2 綠，顯示景氣復甦格局不變，樂觀情緒帶動 3 月份金融市場高檔震盪走升。

基金局指出，展望未來，在能源價格居高不下以及住房通膨持續之帶動下，美國核心 CPI 高於預期，惟 4 月 10 日美國聯準會公布 3 月份會議記錄顯示，雖然通膨恐維持高檔，但年內降息的預期暫未改變。世界貿易組織（WTO）4 月 10 日下修今年全球貨物貿易成長預測至 2.6％，低於先前預測的 3.3％，並警告紅海危機、地緣政治對抗及保護主義可能減弱復甦力道。國際貨幣基金（IMF）4 月 16 日則是上修今年全球經濟成長預測至 3.2％，主因為美國及部分新興市場表現強勁，但高借貸成本和各國逐漸降低財政支持的作為正在對短期成長造成壓力。

基金局提及，在國內方面，國家發展委員會 3 月 27 日發布 2 月份景氣對策信號綜合判斷分數為 29 分，較上月增加 2 分，主因為新興科技應用擴增使部分產業回補庫存，帶動海關出口，燈號持續呈現綠燈，顯示國內景氣維持復甦趨勢。

基金局指出，整體而言，通膨數據反覆，各主要國家利率水準仍維持高檔，加上地緣政治衝突不斷，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效率，以提升基金長期投資效益。