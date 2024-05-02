IDM廠營收占比增加 Q2營運優預期 法人按讚這家晶圓代工廠

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世界（5347 TT）

結論：

世界先進面臨中國大陸和美國12吋成熟製程持續開出，競爭壓力變大，公司表示會朝高世界先進面臨中國大陸和美國12吋成熟製程持續開出，競爭壓力變大，公司表示會朝高價值和差異化的產品發展，不排除會與建12吋新廠，維持客戶的競爭力。此外，受惠供應鏈去中化，世界先進陸續接到美系廠商自中國晶圓廠之轉單，未來國際大廠、IDM廠營收比重將會增加，將可抵銷IC設計／國內廠商訂單波動性。24Q2營運優於預期，公司將產能提早開出，顯示訂單較預期好。價值和差異化的產品發展，不排除會與建12吋新廠，維持客戶的競爭力。此外，受惠供應鏈去中化，世界先進陸續接到美系廠商自中國晶圓廠之轉單，未來國際大廠、IDM廠營收比重將會增加，將可抵銷IC設計/國內廠商訂單波動性。24Q2營運優於預期，公司將產能提早開出，顯示訂單較預期好。

24Q1營運實績：

客戶維持審慎保守的下單態度。24Q1世界先進營收96.33億元，QoQ-0.43%。整體晶圓出貨量469K，QoQ-4.09%，優於公司預期QoQ-6~-8%。以及額外認列約佔營業收入5%長期合約收入。Blended ASP QoQ+0%。毛利率優於預期，LTA毛利率是相對較高，有一次性收益，雖然部份被不利的匯率抵銷約1.5個百分點，業外收入僅有利息收入。24Q1稅後EPS 0.78元。

2024年資本支出38億元，YoY-50.0%：

2023年資本支出實際執行金額為76億元，YoY-60.84%，預估2024年資本支出降至38億元，YoY-50.0%，60%用於Fab 5產能建置，其餘40%為其他廠區例行維修及設備優化。

24Q2營運展望：

世界先進24Q2 0.18um佔營收比重會增加。產業別來看，大面板驅動IC及電源管理營收佔比將增加，因為消費性的庫存已回到較正常的水準。客戶投片在24Q2在驅動IC或電源管理IC等產品線都會有相當程度的貢獻增加，預估24Q2 wafer out QoQ+17~+19%，預計將額外認列約佔營業收入2%~3% LTA收入，24Q2整體ASP-2~-4%。毛利率來自產能利用率提升。