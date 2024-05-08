感恩母愛 台東縣表揚20位模範媽媽

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台東縣20名模範母親今日獲表揚，其中台東市91歲的蘇片女士為最高齡者，曾獲「人間媽祖」志工獎。台東縣長饒慶鈴除了頒獎恭賀以外，代表縣民獻上祝福，感謝所有溫暖守護家庭及用心付出的母親。

今日活動首先由KEEP DANCE STUDIO舞團8位小朋友帶來精彩舞蹈表演，接著饒慶鈴致贈每位模範母親表揚狀；現場也播放每位模範母親的家庭照片剪輯與子女對媽媽的感謝影片，讓事先不知情的媽媽們感到驚喜及倍感溫馨。

今年度由縣內各鄉鎮市公所推薦的模範母親共20位，包括蘇片、范黃銀妹、黎美、邱鳳琴、林麗珠、林珠菊、陳田石英、林足好、温秀花、蘇李美英、賴菊妹、姜秀琴、古善美、利玉英、曹釧蜜、丁綉育、謝益、胡昭青、鍾佩芳、卓秀麗。 其中，高齡91歲的蘇片女士為人親切熱情，曾在去年獲得「人間媽祖」志工獎，並榮獲副總統賴清德頒獎表揚；林足好女士從學校退休後即踏入志工行列，努力精進學習與服務，在社區服務方面全力配合，並於2017年獲得績優志工金馨獎。

姜秀琴女士從警察電訊所退休後熱心公益，成立了以公益演出關懷弱勢團體為宗旨的東風箏樂團，為社會帶來正能量；古善美女士為人樂善好施，幫助部落中酒精成癮者及生活困難的人，提供打零工的工作機會或鼓勵他們上教會，對部落的付出有目共睹。