合歡山清境「水溝變菸灰缸」 逾400人淨山清出2500袋垃圾

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南投縣合歡山清境旅遊軸線年遊客量約200萬人次，清境觀光協會舉行「合歡山清境淨山活動」8日登場，400多人兵分多路清出約2500袋垃圾，大多是保特瓶、紙杯等民生垃圾，由於去年歷經卡努風災，也有不少廢棄水管、塑膠籃等，由於清境地區多處排水溝裡滿是菸蒂，志工呼籲「抽菸遊客不要把排水溝當菸灰缸」。

「合歡山清境淨山活動」邁入第23年，由旅宿業者提供食宿招募志工一起淨山，今年共200多名志工報名，加上當地居民、日月潭風管處、清境農場、台電公司及志工公益團體共400多人，從台14甲線合歡山北峰以降到霧社，台14線霧社到國道6號埔里終點出口，淨山道路長度合計220公里。

南投縣清境觀光協會理事長張宏毅指出，這次淨山活動共清出2500袋垃圾，其中遊客多的地區，撿到的垃圾量比較多，主要以飲料空瓶、食物外袋或盒子等民生垃圾為主，由於去年卡努風災重創仁愛鄉，也有不少廢棄水管、破掉水桶，及裝高麗菜或水果的塑膠籃等容器，最令人訝異的是清境地區多處排水溝，彷彿成了癮君子的菸灰缸，掀起水溝蓋水溝裡滿是菸蒂。

南投縣風景區管理所所長張昭貴呼籲遊客，「帶上山的垃圾，不要不小心遺落在這邊」，十分感謝志工及居民為了環境辛勤付出，透過淨山行動讓保育山岳、環境永續的理念能散播出去，鼓勵更多人以積極行動，如避免不必要的消費，隨身攜帶環保餐具減塑，落實無痕山林隨手撿垃圾等，共同為地球盡一份心力。

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