六福居「醫療健檢打氣」住房專案 入住享免費乘車服務 、再送百大伴手禮

看準各大醫療健檢院所與醫美診所於母親節檔期推出各式優惠，位在台北市中山區的六福居公寓式酒店則推出「醫療健檢打氣」住房專案，自即日起到9月30日住宿六福居，除享18坪豪奢感廳房獨立的都會景觀套房外，再提供住宿期間來回醫療院所的計程車乘車服務，讓旅客輕鬆抵達免去舟車勞頓的繁瑣交通，入住再贈百大伴手禮「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」禮盒乙份，重現六福皇宮經典滋養湯品，採全雞精燉，為媽媽修補日夜來的疲憊感。「醫療健檢打氣」住房專案每房每晚5,899元起，第二晚起享續住優惠價每晚3,999元，至多續住兩晚。

母親節將近，六福居抓緊醫療美容院所釋出的優惠商機，結合坐落台北市中山區中心之地理優勢，推出「醫療健檢打氣住房專案」，讓媽媽獨享尊榮代步的乘車服務。六福居極便利的地理位置，讓來到中山區的旅人可漫步在具有文化演變軌跡的特色歷史建築、條通商圈與赤峰街許多特色商家，豐富的風格小店林立，儼然成為一座繁華迷你的台北都市。旅客亦可透過六福居獨家推出的散策地圖，輕鬆走讀中山區特色景點，探索台北城的精采，打造與媽媽的溫馨出遊回憶。

六福居「醫療健檢打氣住房專案」除享有一趟來回醫療健檢或醫美診所的計程車乘車服務外，每間住房將為住客送上曾榮獲臺灣百大伴手禮獎的「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」，以六福首選理念中「健康烹調、在地食鮮」為主軸，採減鹽、不過度調味的健康烹調方式，由主廚精選全雞精燉，融入星級料理手藝完美演繹六福皇宮經典佳餚，嚴格把關生產製程，強調不過度包裝，民眾可安心享用五星主廚手藝，溫潤滋補身體。此外入住期間可享交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料、輕食等，要讓來到六福居的旅客，感受尊寵待遇與良好的旅途感受。

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