《觀光股》八方雲集Q1營收登峰 獲利反彈攻同期高

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團八方雲集(2753)董事會通過2024年首季財報，受惠展店效益顯現，合併營收創19.27億元新高，成本壓力略降及費用管控得宜使本業獲利顯著回升，配合業外收益躍增助攻，歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙升」1.57億元、改寫同期新高，每股盈餘2.36元。

八方雲集2024年首季合併營收19.27億元，季增0.56％、年增達11.66％，創歷史新高。營業利益1.75億元，季增達12.97％、年增5.99％，回升至近5季高。毛利率「雙升」至35.71％、營益率升至9.12％，分創近5季、近4季高。

在營收創高、本業獲利回升，配合業外收益躍增至0.29億元、改寫次高挹注下，八方雲集首季歸屬母公司稅後淨利1.57億元，季增達22.14％、年增達18.25％，回升至近5季高、改寫同期新高，每股盈餘（EPS）2.36元亦為近5季高。

八方雲集表示，受惠台灣八方門市去年下半年推出牛肉麵等新品、梁社漢排骨持續展店，以及美國第5、6家門市開幕營運下，首季台灣及美國地區營運表現均不俗，成為營收成長主動能，食材成本壓力略降及費用管控得宜，則帶動本業獲利顯著回升。

截至4月底，八方雲集全球共1375家門市，其中台灣共1294家，包括八方雲集1014家、梁社漢排骨219家、芳珍蔬食42家、丹堤咖啡19家。香港共74家，包括八方雲集55家、百芳池上便當12家、八方台式麵屋5家、梁社漢排骨2家，美國則有7家八方雲集。

展望後市，考量主力品牌「八方雲集」在台灣及香港發展已趨穩健成熟，八方雲集表示，未來展店品牌將以「梁社漢排骨」為主要重心，同時持續拓展美國市場版圖，以壯大海外市場營收規模。

而八方雲集旗下品牌持續進行年輕化行銷，包括「八方雲集」首度加入VOGUE風格野餐日、推出新菜系試水溫，並將「八方一號牛肉麵系列」於八方雲集生鮮購物網上架銷售。「梁社漢排骨」則配合聯名史努比全面更新外袋包裝、妝點限定門市，以吸引年輕客群來店。