《通網股》AI手機+1！Google Pixel 8a登台、台灣大獨賣

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)連續五年電信獨家代理Google Pixel硬體產品，Google最新AI輕旗艦手機Google Pixel 8a正式亮相，台灣大同步宣布開放預購，5月14日電信獨家開賣。搭配台灣大5G資費，最低999元資費就可以享有0元購機(綁約48個月)。

Google Pixel 8a搭載Google Tensor G3處理器，配備6.1吋Actua顯示螢幕，支援最高120 赫茲更新率，擁有超過24小時的電池續航力，並支援無線充電，帶來更流暢的使用體驗。全新推出的內建AI助理Gemini，透過輸入文字、語音指令或加入圖片分享的方式，搭配擴充功能使用，Gemini可以連結Google應用程式和服務並擷取相關資訊，提供個人化回覆。運用AI技術，增強攝錄功能，包括「魔術修圖」、「完美合照」和「魔術降噪」，後置相機擁有6400萬像素廣角鏡頭、1300萬像素超廣角鏡頭，前置相機則為1300萬像素，最高可達8倍高解析變焦和夜視模式拍照，並支援4K高畫質錄影，同時，Google Pixel 8a也可使用Google最新的AI「畫圈搜尋」功能，透過簡單手勢如畫圈、畫線，即可快速選取手機上看到感興趣的內容，讓Google AI即時為你搜尋更多所需資訊。

Google Pixel 8a採用霧面複合材質背蓋，搭配霧面鋁合金外框，台灣販售曜石黑、陶瓷米、海灣藍三款顏色，三款顏色皆提供 128GB版本，其中曜石黑更首度推出256GB版本供消費者選擇，皆在台灣大電信獨賣。

台灣大表示，申辦指定專案購買Google Pixel 8a，享多重購機好康，包含MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費，以及HBO GO月租66折與YouTube Premium最高前4個月免費優惠。此外，搭配「減碳行動 智慧移動」系列活動，申辦台灣大任一5G專案，可獲智慧共享電動機車領導品牌WeMo的WeMo PASS訂閱制90天兌換序號，享每月前3趟免費騎20分鐘。