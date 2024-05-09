台股驚守5日線 法人：多方格局未變短線震盪加劇 選股優於選市

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外資賣超207.82億元 三大法人5/9合計賣超台股207.49億元

美股漲跌互見，台股今（9）日早盤在鴻海、聯發科兩大權值股領軍之下，指數尚能維持在紅盤之上，但由於電子股追價買盤乏力，10點過後指數開始由紅翻黑，而尾盤在台積電下跌6元、聯發科股價打回平盤影響下，終場加權指數下跌139.74點、已今日最低20560.77點作收，成交量為4180億元，5日均線關卡岌岌可危，盤面上以航運族群表現最為強勢，成為今日台股撐盤要角。

三大法人今（9）日合計賣超207.49億元，其中，外資賣超207.82億元、投信買超25.14億元、自營商（自行買賣+避險部分）賣超24.81億元。

法人表示，市場預期FED今年降息恐將落在9月甚至以後，幅度減少至2碼以內，致美國10年債上升至4.5~4.6％，在FED立場反覆干擾下，預期短線大盤震盪加劇，以區間盤整格局為主，選股優於選市。

從技術面來看，大盤在回檔過程中量能未明顯放大，指數仍維持在5日、10日等短期均線之上，顯示盤面仍只是出現「漲多回檔」；另外，KD、RSI、MACD指標目前仍維持在多方走勢，線型架構以及技術面目前偏向多方。

（工商時報 數位編輯）

台積電跌破800元 台股下挫139點險守5日線

台股今天震盪走低，終場下挫139.74點，收在20560.77點，驚險守住5日線約20553點。法人表示，美國利率政策將持續牽動國際股市及台股後市，相關通膨數據是市場關注重點。

台股加權指數收在20560.77點，下跌139.74點，跌幅約0.68％，成交值新台幣4180.13億元。

台股市值最大的台積電盤中股價多維持在800元附近震盪，尾盤在賣壓出籠下，收在796元，下跌6元，市值滑落至20.64兆元，並影響大盤約48點。

鴻海股價相對有撐，收在170.5元，上漲1元。不過，股王信驊、股后世芯-KY及高價股力旺等紛紛走跌，整體電子類股指數下跌0.62％。

傳統產業股多數收低，水泥、機電、造紙、鋼鐵及橡膠類股指數同步下挫逾1％，電纜及營建類股指數下挫逾2％。萬海股價強攻漲停達58元，陽明和長榮同步走高，推升航運類股指數上揚1.73％，表現相對強勢。金融股指數下跌0.63％。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）降息的預期持續牽動國際股市走向，美國消費者物價指數（CPI）將於下週公布，將是市場關注重點。

（中央社）

台股收跌百點 分析師「4個字」解盤

台積電（2330）收低，塑化、重電股、營建股回檔，台股開低走低，終場以20560.77點作收，下跌139.74點，跌幅0.68％，成交金額4180.13億元。

今天各大類股表現方面，營建、電子疲軟，建材營建類股跌幅2.46％，電子通路、資訊服務跌幅4.17％、3.42％跌幅相對較大。資金轉向航運股，貨櫃三雄領軍，萬海登頂，長榮、陽明漲幅亦有2.9％、5.56％。

資深分析師簡伯儀指出，大盤在日K線連三紅後，今天收盤指數翻黑，不過，大盤在回檔過程中量能未明顯放大，指數仍維持在5日、10日等短期均線之上，顯示盤面仍只是出現「漲多回檔」；另外，KD、RSI、MACD指標目前仍維持在多方走勢，線型架構以及技術面目前偏向多方。

盤面呈現類股輪動，櫃買市場今天表現相對集中市場弱勢，收盤下跌家數明顯大於上漲家數，顯示中小型個股近期面臨調整，櫃買指數今天以247.44點作收，跌幅1.26％。整體而言，盤面依舊偏多，但個股表現差異大，操作上不宜過度躁進。

（時報資訊）