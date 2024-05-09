經濟部商業署 AI數據助攻業者 創健康商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「健康」無疑是每個人終其一生追求的目標，更因此催生出規模龐大的健康生活產業。然而現代生活型態多元且不斷變化，市面上琳瑯滿目的健康產品和服務，是否真能符合不同消費者的需求，甚至建立起有效的銷售通路與管道，往往是健康服務業者們亟思突破的困境，也是經濟部商業發展署自112年推動、由商業發展研究院執行「健康服務創新生態圈開發應用計畫」所要協助智慧轉型的目的。

經過數個月以來的甄選與輔導措施，「112年健康服務創新生態圈開發應用計畫」總共集結了30家健康服務業者，並開發15項創新商品和服務，以及組成3類創新服務生態圈。這些成果也在113年5月9日（四）於臺北市政大公企中心舉辦的「AI健康新生活」112年度健康服務創新生態圈開發應用計畫交流分享會中呈現。

經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，健康美麗的生活是每個人的期待，也讓各種健康服務遍及食衣住行育樂等層面，並創造更多商機、提升產業發展；其中的關鍵就在於這些健康服務要能扣合民眾需要，真正使民眾獲得健康。而要能夠因應市場需求，商業發展研究院董事長許添財更指出，AI智慧化已是當前全球領先企業積極發展的方向，也是本次推動「健康服務創新生態圈開發應用計畫」的主軸，並結合專家的輔導與優化，協助業者運用數據、創新商機。

「健康服務創新生態圈開發應用計畫」透過運用全民健康保險醫療統計資料及整合多項輔助數據以建置健康產業數據智慧平台，不僅可分析目標消費者所面臨的健康問題和解決關鍵，讓可協助業者掌握消費者健康需求、痛點及對應商機；透過專家顧問的輔導，藉以評估開發新商品或新服務，並進一步組成跨業服務生態圈，經由虛實體驗、聯合行銷等方式精準帶進銷售。

在服務生態圈的組成上，本次即從運動科技、都會健康、高齡養護等客群需求型態出發，組成不同型態的創新服務生態圈。以運動科技為例，本計畫與雙北知名連鎖健身運動場館Morefit合作，以身體科技檢測為核心，整合本計畫輔導的多家運動器材、營養補給、日常放鬆器材等業者，搭配店內健身教練、物理治療師等專業人士共同推廣。另外，計畫亦與三友藥妝Tomod’s特美事合作，於全台10家門市規劃「身心舒壓與護理」專區，上架多項針對上班族日常減壓和生活護理的主題商品，並搭配母親節檔期活動進行門市推廣。在高齡養護方面，則與國內專業高齡輔具通路北之特樂銀生活館合作，串聯健康諮詢、長期備餐、輔具服務等業者及其產品，讓家中有照長者照護需求的上班族能獲得更妥善且完備的健康支援。

經濟部商業發展署攜手商業發展研究院，打造健康服務創新生態圈。左起：良醫健康網吳修辰總編輯、國立台灣科技大學智慧製造科技所王孔政教授、康鮮國際 Nisoro Health李哲順共同創辦人、經濟部商業發展署 蔡群儀組長、經濟部商業發展署蘇文玲署長、商業發展研究院 許添財董事長、經濟部商業發展署謝季芳科長、摩爾菲特健康事業 Morefit 陳彥丞品牌行銷主任、商業發展研究院行銷與新媒體研究所康耕輔組長及曾志成所長。圖/主辦單位提供

同時在本場分享交流會中，商業發展研究院行銷與新媒體研究所組長康耕輔與運動、營養等健康生活服務業者，共同探討在現今智慧時代發展下，健康生活服務產業遭遇的挑戰與商機；特別是在健康服務個人化、客製化的趨勢下，更需要數據資料的收集分析，才有辦法找出目標客群的需求，進而提供有效的商品及服務。此外也由國立臺灣科技大學工業管理系教授暨智慧製造科技所所長王孔政，分享本次「健康生活產業數據平台」的建置，包括整合全民健康保險等多元資料，精確掌握消費者的健康問題與，以利業者釐清目標客群、創新產品與服務，也讓健康生活服務產業能夠智慧升級。