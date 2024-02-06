美國降息應是鳳凰黃花開後

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文／林建甫■中信金控首席經濟學家、中信金融管理學院講座教授

美國去（2023）年第四季GDP成長率達到3.3％，讓整年度經濟成長率由2022年的1.9％上升至2.5％。12月個人消費支出物價指數（PCE）年增率又回彈至2.6％，核心PCE年增率也仍高達2.9％，顯示通膨陰影猶在。接下來利率會怎麼走？1月份聯準會（Fed）的聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議後，市場顯示最快5月降息，我們則推測是下半年，反正就是鳳凰黃花開後。

FOMC在1月31日會議決議基本的聯邦資金率維持在5.25％～5.5％，保持在23年來的高點。市場解讀Fed「放鷹」，馬上淡化3月降息機率，導致當日美股重挫，四大指數全數盡墨、道瓊嚇跌逾300點。

■Fed緩降息，美元指數反彈

在會前稍早公布的1月份「小非農」就業人數，以及去年第四季雇用成本指數皆低於市場預期，10年期公債殖利率便已跌破4％；2年債殖利率亦下跌。FOMC會議結束後美債殖利率經過上下震盪，仍轉趨下跌；美元指數到2月5日已反彈突破104。利率期貨顯示3月會議的降息機率降至4成以下，但5月會議的降息機率增加至9成以上。

官方的會後聲明，持續保留「仍高度關注通膨風險」這句話，並刪除可能進一步緊縮政策的傾向，調整為「在考慮聯邦資金利率目標區間的任何調整時，委員會將仔細評估未來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會認為，在對通膨持續向2％目標邁進更有信心之前，不合適調降目標區間」。暗示仍將維持政策利率一段時間。

值得注意的是，會後記者會Fed主席鮑爾談話呈現中性立場，並未偏鴿或偏鷹。他表示過早或過多減少政策限制可能會逆轉通膨降溫的進展；但若太晚降低利率可能會過度削弱經濟。此外，他附和最近其他官員釋放的訊息，明確表示3月會議降息並非基本情境。至於縮表，鮑爾表示本次會議已開始討論如何才能停止縮表，並將在下次會議上擴大討論；並強調逆向回購餘額不一定需要降至零才能停止縮表。鮑爾也表示預期經濟成長及通膨皆將放緩，如果就業市場意外疲軟，他們會更快降息。

整體而言，我們可以看到：雖然通膨持續降溫，但Fed對通膨情勢仍未完全放心，可能需要再觀察幾個月的數據，才能做出降息決定。在3月20日FOMC會議前，尚有1、2月的就業及通膨數據待公布；在此之前，只要就業市場未出現意外疲弱的情況，且通膨數據如果繼續降溫，預計Fed將在3月會議上，對何時降息的決定做出更明確的表態。

■三因素牽動通膨改善速度

換言之，我們認為目前經濟基本面穩健下，Fed的確並沒有急迫降息的壓力。目前有三項因素可能對通膨繼續降溫的前景構成風險：首先是地緣政治，如中東以哈問題、紅海危機、巴拿馬運河乾旱等干擾是否擴大；其次是整體薪資年增率是否仍在4％以上；第三是去年11月以來金融情勢指數、市場情緒、流動性都轉為寬鬆，是否繼續？能否支撐經濟成長？看來都不是那麼樂觀。因此，第一季通膨難以快速降溫，就會是維持第三季降息的情境。

展望未來，預期最近的經濟能可延續去年底穩健的表現，然而高利率的影響逐步擴散下，預估2024年度經濟成長率會下滑至2％以下，主要因非住宅投資增速下滑，且勞動市場可能持續降溫，甚至轉弱，進而拖累個人消費支出成長。美債殖利率方面，預估10年期公債殖利率在年初見高點，之後隨著降息時點逼近，殖利率將轉跌；且短債殖利率下跌幅度大於中長期債券。雖然今年美國與其他主要國家利差縮減，可能令美元指數下跌，但今年地緣政治風險多，且下半年有美國總統大選等不確定因素干擾，預估美元指數多數時間仍在100以上。

馬克思唯物論中的「經濟決定論」雖然認為「下層結構」的經濟決定了「上層結構」，社會文化、政治…等等，也就是，經濟活動才是社會與歷史變遷的核心動力。然而，今年世界眾多的選舉與地緣政治都會影響「下層結構」的經濟，國家政策的制定者及金融市場的參與者，都要小心為要。