《半導體》全訊Q1每股賺0.96元 軍工航太產品添柴火

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【時報記者張漢綺台北報導】全訊科技(5222)2024年第1季稅後盈餘為7105萬元，年增54.66%，每股盈餘為0.96元；累計前4月合併營收為3.86億元，年增18.1%，隨國防標案出貨進度順利推動，海外軍工產品及航太衛星相關產品訂單持續增加，全訊預估，營收可望持續走強，審慎樂觀看待今年營運。

政府因應地緣政治情勢變化快速，積極提升電子作戰與防禦能力，擴大國內廠商採購的技術門檻與產品範圍，且微波通訊產品出貨量逐步提升，全訊第1季合併營收為2.78億元，年增25.19%，稅後淨利7105萬元，年增54.66%，均創歷年同期新高，每股盈餘為0.96元。

全訊表示，新一代軍用功率放大器的規格，已全面升級為固態功率放大器(SSPA)，除大幅提升國防設備在高頻高功率上的效能，延長產品使用壽命外，並能降低產品拆卸維修費用，公司為目前台灣唯一一家自主研發製造SSPA的廠商，將可望持續受惠此一商機，預估今年政府標案相關的國防用SSPA模組及次系統產品出貨量可望維持成長，另因國際地緣政治情勢之變化，國際客戶訂單需求增加亦提升公司營收成長。

除持續爭取國防標案及國際訂單外，全訊積極拓展防禦型軍工產品出貨類型，近期已成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域，由於這些利基型產品的技術門檻高，毛利率亦較高，隨軍用雷達和無人機專用SSPA相關產品的出貨量增加，將可望進一步挹注營收及獲利貢獻。

此外，全訊自主研發的電戰雷達、軍用無人機用SSPA模組及次系統產品，已受到國際軍工大廠客戶的青睞，並接獲初步訂單，以目前客戶訂單來看，今年海外軍用雷達及無人機用SSPA及次系統模組出貨量可望較去年成長。

為開拓國內外航太及商用衛星通訊產品市場，全訊自主研發製造的28Ghz Ka頻段MMIC，以及為太空中心開發的低軌道衛星(LEO)合成孔徑雷達(SAR)用的X頻段近千瓦固態功率放大器(SSPA)模組，獲得國際國防航太廠商的肯定，並與幾家美國及日本衛星設備客戶進行洽商，近期可望進入產品制定與規格測試階段，為公司太空及商用衛星通訊產品進軍國際市場再下一城。

展望今年，全訊表示，政府國防自主及科技國防政策持續推動，將可望帶動公司高階國防用固態功率放大器出貨量成長，新開發的太空及商用低軌道衛星通訊的新產品，訂單與出貨量持續增溫，以及海外軍工客戶的新款高階氮化鎵SSPA模組，今年開始放量出貨，均可望為公司營運再添成長動能。