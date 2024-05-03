《光電股》富采Q1每股虧0.62元6季最佳 今年拚逐步走揚

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【時報記者葉時安台北報導】富采(3714)周五召開線上法說會，首季為傳統淡季，不過公司營運表現相對得宜，單季虧損縮至4.67億元，今年首季每股虧損0.62元，為6個季度最佳。富采提到，第二季可望再一步提升產能利用率，感測、照明第二季營收可望雙雙季增雙位數，電視背光年比季比營收也可顯著成長。富采整體營運第二季可望優於第一季，第三季旺季效應同樣顯著。

富采公布今年第一季財報，雖然首季為傳統淡季，工作天數減少，不過車用新案放量、mini訂單相較樂觀，富采單月營收淨額55.83億元，季增0.2%、年增18.1%，10季度以來恢復雙增表現；車用、感測領域貢獻下，同樣帶動毛利表現，單季營業毛利率12.2%，季增4.1個百分點、年增14.3個百分點；營業淨利率-9.3%，淨損季比縮小5.5個百分點、年比縮小19.6個百分點；本期淨利歸屬於母公司業主淨損4.67億元，虧損季比縮小88.2%、年比縮小62.4%；單季每股虧損0.62元，相較去年第四季的5.27元、去年同期的1.65元雙雙縮小虧損，EPS表現為6個季度最佳。

富采營收以產品應用別分析，電視背光占12%、筆電/顯示器/手機背光占24%、車用占23%、感測應用占9%、照明(含植物照明)占9%、顯示看板占14%、其他占9%。

富采第一季產能利用率分析，藍光6成、紅光6-7成、封裝6-7成，富采整體產能利用率，第一季底有所提升，提列損失減少1.3億元至7.2億元，第二季可望再一步提升產能利用率，使得損失續減。

富采表示，占1成的感測、照明第二季可望雙雙季增雙位數；顯屏相關占15-20%，其第一季受到春節因素，而第二季客戶需求回歸，同樣可望成長。車用方面，北美需求得宜，大陸強勁拉貨後第二季相對保守，不過整體車用第三季旺季效應顯現，車用今年度占比可望續升。背光受到夏季大型運動賽事挹注，第二季迎來拉貨潮，電視背光年比季比營收均可顯著成長。

富采董事長彭(又又)浪提到，公司這一年來更聚焦精簡優化，營業項目回到核心光電專業，日前出售微電事業，以加速推動集團各子公司及轉投資公司間的技術、產品、產能與市場整合，集團組織優化整合及各項轉投資事業盤整，提升集團綜效。公司製造基地，在台灣北中南、大陸地區均進行優化動作，降低費用，優化製造效率，加上公司打銷資本、買回庫藏股，積極有效地管理現金流與資本支出，以保有健康的財務結構，靈活應對發展，精裝上陣，以提高收益績效表現。

展望第二季，電視背光、車用照明等均穩健成長，新領域也持續擴展事業版圖，公司整體營運第二季可望優於第一季，第三季旺季效應同樣顯著。至於後續何時能轉盈？董座說明，今年上半年整合工作告一段落，下半年負擔大幅減少，降低費用、優化產品組合，富采往高附加價格專業領域前行，未來一兩年會看到更大的綜效成果。

市場持續關注Micro LED導入狀況，富采認為，兩年內導入車款Micro LED設計量產會越來越多，貢獻營收同步水漲船高。