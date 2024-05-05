影》密集恐懼症勿看！蟾蜍大軍入侵鳥嘴潭人工湖

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預計今年底完工的南投草屯「鳥嘴潭人工湖」，多年來遭外來種「海蟾蜍」入侵，因適逢春夏交替繁殖期，中水分署結合廠商成立「移除海蟾蜍邊境防守隊」，近來就捕獲超過3萬隻，甚至1夜就捕捉超過萬隻，嚴重破壞湖區生態，將加強巡視捕捉，防堵海蟾蜍往外擴散。

鳥嘴潭人工湖位於南投縣草屯鎮烏溪旁，緊鄰國道六號，由經濟部水利署斥資202億元興建的人工湖泊，目標是完成6座可蓄水的湖泊，預計在2024年底完工，完工後每日供水量可達25萬噸，提供100萬人用水，堪稱中部地區規模最大的儲水建造工程。

2021年11月，鳥嘴潭人工湖附近首次發現具毒性入侵物種海蟾蜍，中水分署與鳥嘴潭施工廠商成立「移除海蟾蜍邊境防守隊」，利用下班時間加強巡視移除，在2022年及2023年，分別捕捉移除超過1500隻，不料今年海蟾蜍卻大爆發，近期就捕捉超過3萬隻，破壞當地生態。

海蟾蜍（學名：Bufo marinus），原產於中美洲及南美洲一種熱帶地區，雌蟾蜍一次可產下8000到25000顆卵，由於海蟾蜍有毒腺，被引入到多個國家控制害蟲，由於沒有天敵反而成為害物，已被國際自然保護聯盟物種存續委員會入侵物種專家小組（ISSG），列為世界百大外來入侵種。

鳥嘴潭湖區工務所指出，鳥嘴潭地區是防海蟾蜍擴散到鄰近埔里、國姓最後一道防線，因此在每年3到8月海蟾蜍繁殖期，都會加強巡捕，最近甚至一夜就捕獲上萬隻幼蟾蜍，全數集中擠在一起，令人頭皮發麻。

工務所表示，目前海蟾蜍防阻得宜，僅出現在御史、北勢一帶，尚未往外擴散，邊境防守隊除了加強巡邏捕捉活體，另針對可能繁殖的水域也會執行填平作業，全力進行防堵，民眾有發現亦可聯繫相關單位或撥打縣府1999專線通報。