台南就業中心5月3場徵才 壯世代重返職場最多可領6萬元

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勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於14、21、22日辦理3場徵才活動，共有製造業、飯店業、餐飲服務業、學前教育業、客運業等24家在地廠商，合計提供693個工作機會。至於有意重啓人生第二春的壯年朋友，勞動部也訂定獎勵要點，全時工作者最多將發給6萬元獎勵金。

台南就業中心表示，3場徵才活動中，以文教事業的托育主管月薪最高45K，各類工程師也上看40K。餐飲服務業內外場服務人員也開出30K至40K吸引求職人。至於14日第一場徵才活動，只要參與現場面試的朋友，就有機會獲得面試小禮物；累計面試3家廠商即可參加現場抽獎活動。

第一場次徵才活動，將於14日下午2點至4點在文元文成元美里聯合活動中心（台南市北區和緯路三段370號一樓）辦理，除有在地廠商意精研、夏綠蒂國際托嬰中心、和樂家居、威爾森文教事業、長榮酒店、漢來美食、夏都國際開發、台南大飯店、東東餐飲、大員開發事業、全超開發、金發科技、八方雲集、必勝客等14家現場媒合外，小北百貨、光洋應用材料科技、雲雀餐飲、好思佳粧業、弘名行國際文化、統一超商、和欣汽車客運、特力屋台南分公司等8家廠商，也有代收履歷表服務。

第二場次將於21日下午1點至2點，在堤維西交通工業廠區（台南市安南區本田路二段377號）辧理職場參訪暨徵才活動，提供射出成形技術員（輪班）、車燈組立作業員等工作機會。

第三場次將於22日下午1點30分至4點，由全家國際餐飲（IKIGAI一起尬意燒肉店）在台南就業中心（台南市東區衛民街19號）辧理徵才，提供內場／外場服務人員、儲備幹部、兼職人員等工作機會，正職人員月薪36K，兼職人員時薪200元以上。

就業中心還說，有意重啓人生第二春的壯年朋友，勞動部也訂定《壯世代就業促進獎勵實施要點》，針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的壯年朋友，離開職場3個月以上，並經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元；部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。

如果雇主為公立就業服務機構推介的壯世代勞工協助適應職場環境，像提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3000元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。