和泰集團發起「有你＋1」公益募集計畫

和泰集團連續3年贊助「原夢國家隊」公益計畫，支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小合唱團挑戰國際台成為台灣之光。今年兩校將挑戰更大更遠的圓夢舞台，和泰集團即日起於集團電商平台HOTAI購，發起「有你+1」公益募集計畫，邀民眾一同攜手讓愛唱歌的泰雅孩子飛向更遠的世界、追逐更大的夢想。 和泰汽車表示，為了支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小合唱團，去年全額提供五百萬國際賽事旅費，兩校得以完美征服夢想舞台，嘉興國小獲得韓國「第12屆世界合唱大賽-World Choir Games」兒童組及無伴奏民謠組金質獎；桃山國小則於「新加坡第七屆國際合唱節-Singapore International Choral Festival」同聲合唱組獲金質獎。 今年，兩校將挑戰更大更遠的圓夢舞台，7月桃山國小將前往紐西蘭世界合唱大賽（World Choir Games），而8月嘉興國小將參加義大利參加國際合唱比賽（Andrea Del Verrocchio International Choral Festival），讓全世界聽見屬於台灣泰雅純淨宏亮的的天籟童聲。和泰集團「原夢國家隊」公益計畫邁向第三年，珍惜這片土地上美好的聲音，結合集團力量及資源，作為原住民孩童合唱團的堅強後盾。 即日起於集團電商平台HOTAI購，發起「有你+1」公益募集計畫，邀請大家一同攜手讓愛唱歌的泰雅孩子飛向更遠的世界、追逐更大的夢想。HOTAI購「有你+1」公益募集計畫，歡迎所有和泰汽車車主及和泰集團會員們，以1點和泰Points等值1元新台幣捐贈點數，讓點數化為成就出國比賽的夢想旅費。同時，推出「原夢之翼」帆布袋認購，「原夢之翼」帆布袋以泰雅族童話故事<拿互依雲島的翅膀>和傳統編織歌謠<泰雅織布歌>為設計靈感，帆布包上的旋狀翅膀圖案，象徵帶給合唱團小朋友勇氣；背帶上有泰雅族圖騰「祖靈之眼」，代表祖先的叮嚀及庇護，讓合唱團小朋友帶著祖先的祝福，登上世界圓夢舞台。 「有你+1」公益募集計畫點數捐贈及「原夢之翼」帆布袋義賣收益將全數作為和泰集團「原夢國家隊」新竹縣嘉興國小及桃山國小合唱團參加國際合唱賽事經費。 今年4月21日和泰集團淨灘總動員活動上，邀請到「原夢國家隊」桃山國小合唱團擔任表演嘉賓，和泰汽車黃南光董事長、蘇純興總經理更親自上台為小小唱將們加油打氣，期許一次一次的表演練習，都是正式登上國際舞台前累積的養分。同時，同仁更熱情踴躍支持「有你+1」公益募集計畫，現場超過兩百個「原夢之翼」帆布袋全數搶購一空，收益全數作為出國比賽費用，讓合唱團孩子獲得滿滿的能量及鼓勵。 和泰集團期許為原民孩童種下不同的夢想種子及想像，鼓勵每位擁有天賦及才華的孩子追尋更遠大目標，原夢的心永遠沒有終點。未來，和泰集團發揮公益影響力更邁向永續經營「與美好台灣同行」，帶領集團積極投入ESG領域(環境Environment、社會Social、治理Governance)，與台灣一同成長，創造更美好的未來。