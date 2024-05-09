繳稅季資金需求 凱基銀行推利率最低0.01％

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5月繳稅季到來，民眾短期資金需求增加，凱基銀行推出貸款減壓有感｢信貸1+1」繳稅優惠方案，即日起至6月30日止，透過線上申辦，額度最高可貸900萬元，首月優惠利率0.01%，開辦費享最低0元起。

除此之外，凱基銀行提供信用卡卡友繳稅優惠，不限卡別、不限稅額，可享免手續費之優惠，財富管理會員不限稅額，更可享最高12期0利率，多元繳稅優惠專案提供客戶自行選擇、彈性運用，有感減壓。

根據凱基銀行內部大數據分析，去（2023）年5月申辦信貸的件數較同年其他月份成長逾2成，顯示繳稅期間民眾在資金需求上明顯的增加。凱基銀行針對繳稅季推出的「信貸1+1」專案，可同時申辦大額信貸和額度型的速還金貸款，大額信貸額度最高可貸800萬元，並享首月0.01%的優惠利率，不僅滿足高收入族群因高額稅款產生的資金需求，亦能協助繳稅季期間有其他大額資金需求的民眾，以信貸額度100萬元試算，第一個月利息僅8.3元，協助民眾減輕利息負擔。

而針對短期、小額資金調度需求的民眾，凱基銀行則提供「速還金」額度型貸款，額度最高可貸100萬元，貸款額度可以分次提領、沒有限制提前清償的綁約條件、免申辦費，有動用才算利息。民眾可以先申請一筆額度，待需要時可直接領出使用，並享有隨借隨還的優點，還款後額度會立即恢復，讓資金運用更加靈活。此外，民眾可透過凱基銀行KGI Onboard線上申辦平台申請，一次完成信貸及速還金申辦，不用重複填寫資料，核准並完成立約後，即可快速撥款，讓民眾大、小金額資金一次擁有。

值得一提的是，民眾在申辦個人信貸通過審核後，一般銀行會收取一筆3,000元到9,000元不等的開辦費。凱基銀行特別針對繳稅期間推出「開辦費0元起」優惠方案，依據不同的綁約期，提供開辦費減免優惠，最低可享0元起。此外，民眾透過凱基銀行KGI Onboard線上申辦平台申請貸款方案，使用MyData（個人化資料自主運用）平臺提供財力證明，還可享綁約36期開辦費0元起的優惠。

凱基銀行積極響應政府方案並致力提升客戶數位體驗，以往民眾申辦貸款前，須自行準備好相關資料，耗時費力，透過凱基銀行KGI Onboard線上申辦平台，搭配MyData平臺，線上申辦民眾可透過身分驗證及同意後，下載個人化相關資料，可免拍照、免上傳財力證明，只要約3分鐘就能提交申辦貸款所需文件，輕鬆完成申貸流程。凱基銀行保留核貸與否，詮釋及終止活動之權利，活動詳情請見凱基銀行官網：https://www.kgibank.com.tw/webpages/loan-personal-campaign/index.html