首度跨足葡萄酒產業廷漢集團攜手TWE富邑葡萄酒集團世界頂級產區百年酒莊葡萄酒獨家上市

在台成立三十餘年的廷漢集團 (Cottingham Ltd.)，成立以來、經營代理超過五十個世界知名啤酒、烈酒品牌，今年更首度跨足葡葡酒領域，攜手全球最大的葡萄酒公司之一、並且在澳洲證券交易所（ASX）上市的「富邑葡萄酒集團」(TWE，Treasury Wine Estates），將世界頂級巴羅莎（Barossa）產區百年酒莊品牌「史創SALTRAM」、澳洲最暢銷的「黑傑克PEPPERJACK」以及西澳「小惡魔Fifth Leg」引進台灣市場，作為廷漢集團葡萄酒事業體的領頭羊，目前已在全台各大酒專上市銷售。

廷漢集團自當年第一個代理品牌Corona可樂娜啤酒成功創下佳績、引領風潮，爾後再陸續以行銷與銷售兼並的策略、全力打造出品牌最大價值，成功打造出無數世界知名啤酒與烈酒品牌，即以眼光精準、帶動酒類潮流而聞名。廷漢集團創辦人柯廷漢（Michael Cottingham）表示，提供消費者最優質的品牌，發掘新的市場趨勢，一直是我們的使命；觀察葡萄酒市場已有一段時間，同時也看準消費者的消費行為與葡萄酒品牌的特性，在經營代理上雖與威士忌迥異，卻有極大的潛力，也因此，在第一次跨足葡萄酒領域，我們選擇與全球最大的葡萄酒公司之一的富邑葡萄酒集團（TWE）合作， TWE不僅擁有170年的悠久歷史，並不斷釀造出屢獲殊榮、被世界所認可的頂級品質的葡萄酒，與我們集團理念不謀而合。此外，澳洲葡萄酒在全球葡萄酒饕客間名聞遐邇，當地培植逾百款葡萄品種，受到廣大消費者喜愛，在台灣葡萄酒市場具極大成長潛力。今年我們以其作為出發點，選擇南澳歷史最悠久、老藤密集的巴羅莎谷（Barossa Valley）以及出產全澳洲高貴典雅的美酒而聞名的西澳（Western Australia）兩個產區，扎根拓展全台市場。

其中，巴羅莎谷是澳洲最古老的產區，以口感順滑、酒體厚實的希哈葡萄酒最為聞名。而「史創酒莊SALTRAM」釀酒歷史可回溯至19世紀，從1859 年創立至今，160多年來見證著這個澳洲最古老產區的沿革。1859年威廉史創(William Salter)父子種植首株葡萄，並於1862年生產8千公升葡萄酒，命名為No.1希哈(No.1 Shiraz)；如今，儼然成為史創酒莊的巴羅莎希哈旗艦酒款，備受澳洲葡萄酒愛好者推崇與讚譽，成為濃郁與細膩並存的經典之作。史創最知名的酒款No.1希哈葡萄酒在酒莊創立之初推出，是百年來的常青酒款，同時也是各大國際葡萄酒競賽中的常勝軍，其中，2011年橫掃九面金牌、四面銅牌，更在2013年阿德雷德葡萄酒展(Royal Adelaide Wine Show)發光發熱，榮獲「最佳紅葡萄酒」、「最佳希哈」、「最佳紅葡萄酒釀酒師」等多項大獎的肯定。另外推薦，自推出以来，黑傑克希哈葡萄酒（Pepperjack Shiraz）一直榮登澳洲最暢銷葡萄酒(以價值計)。「黑傑克PEPPERJACK」由史創酒莊於1998年推出，該系列原為餐廳及酒吧限定販售酒款，因廣受好評而在五年後進軍全球市場。釀酒師將活力、想像力與傳統的釀酒工藝融合，依循現代葡萄酒風格的脈絡，創造出屬於這個世界知名產區的佳釀。而來自西澳產區的「小惡魔Fifth Leg」是知名惡魔巢穴酒莊的副牌系列酒款，取名及酒標設計源自澳洲獨有的動物「塔斯馬尼亞惡魔(Tasmanian Devil；袋獾)」。酒標可愛生動、活潑有趣，是現代最受喜愛的酒標，如同酒標一般，該系列酒款清新且充滿活力。

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