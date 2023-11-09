緯創、緯穎吃AI補冬 Q4不冷

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歷經前一波拉貨高峰後，緯創10月PC、顯示器等產品線出貨動能略回檔，惟受惠旗下GPU相關AI伺服器產品線出貨動能維持增長步調，單月合併營收784億元，小幅月增0.67％，並回升至與去年同期相當水位。

此外，旗下轉投資的緯穎，也在AI伺服器相關專案出貨增溫下，推升其單月營收月增二成、達189.42億元，位居歷年同期第三高。

緯創與緯穎均對手中的AI伺服器產品展望樂觀，成長動能將延續至明年，另一方面，各自對非AI一般通用型伺服器及雲端資料中心伺服器產品看法，估明年也將回歸成長走勢，惟AI伺服器增長力道仍會相對強勁。

緯創在AI伺服器供應鏈位居前段供應商角色，未受高階GPU供貨緊缺，及美方出口限制令等影響，第四季出貨動能逐月走升態勢不變之外，原估下半年優於上半年、第四季站全年高峰的走勢亦可期。至於在通用型伺服器部分，第四季也已見小幅季增的回溫跡象。

而在PC業務部分，緯創預期第四季包括筆電、桌機等產品線，都將維穩與第三季相當的出貨高峰水位，但因部分客戶提前於上季季底拉貨影響，10月筆電出貨略下修至170萬台，至於桌機維持80萬台水位，另顯示器產品線則回檔至80萬台／片。

展望後市，緯創樂估筆電、桌機及顯示器類等三大產品線，都因今年度的低基期，加上預期來自CPU新平台帶動的換機潮，明年將同步年增。

緯穎則在甫舉行的法說會中，同樣釋出對第四季與明年營運樂觀展望，尤在來自AI伺服器的成長動能明確，預期來自AI相關的新專案開發貢獻，與AI伺服器產品的出貨比，皆可望持續提升。

另一方面，緯穎第三大客戶業務比重與AI伺服器營收比重，也都在第三季達到一成以上，為其帶來突破性的里程碑。

法人亦看好，緯穎來自於第三大客戶和AI伺服器業務將同步增溫，並成為其明年營運成長的主要動能。