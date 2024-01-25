防破產！台電2/23股臨會 千億即時入帳

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台電目前資本額4,815億元，行政院今年度將以總預算資注1,000億元給台電增資，據了解，為避免發生「資不抵債、淨值為負」的破產窘境，台電預計2月23日召開股東臨時會通過增資案，隨即入帳一解燃眉之急。

台電召開的股東臨時會，除例行報告113年度變更部分不動產、廠房及設備的耐用年限及殘值報告外，還要討論辦理私募普通股案。台電副總經理蔡志孟表示，這項私募普通股案，就是去年行政院拍板將運用今年度中央政府總預算增資的1,000億元。

據了解，台電這次將以私募發行新股的方式，由經濟部全數認購，增資之後實收資本額提高到5,800億元，資金用途將用於「穩定供電建設方案」的資金需求，預計將增加自有資金、提升公司淨值，並強化財務結構。

經濟部官員指出，台電2022年召開股東臨時會時，累計虧損已達實收資本額二分之一，為了避免出現「資不抵債」的情況，當時已通過修訂公司章程將資本總額4,000億元調整為6,000億元。

不過，台電去年受到國際燃料價格等因素影響，累計虧損持續擴大，截至2023年底累計虧損已達3,826億元。儘管這次股東臨時會通過後，台電實收資本額將大幅提高，但今年若不調漲電價，虧損額會再增加逾1,800億元，等於累計虧損又逼近資本額。

官員表示，台電近幾年發債規模大，已不易向金融機構借貸，要籌措資金或是進行大型建設都遇到困難，23日向行政院爭取的千億元補貼，未來將不會用於增加資本額，而是直接減少負債。

據了解，經濟部長王美花向行政院長陳建仁表達爭取逾千億元撥補時，也表態將調整電價來彌補台電虧損。考量報告仍有不明確之處，行政院要求經濟部及台電修正報告後，再擇日討論挹注額度及後續協助方式。

行政院強調，站在政府立場將確保台電永續經營及國內能源穩定供應，會在能力範圍內盡量給予協助，惟要再給多少預算補貼仍須討論，目前也還不確定歲計賸餘狀況。相關決策可望在3月召開電價審議委員會前明朗化。