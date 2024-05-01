歐Q1恢復成長 核心通膨放緩

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歐元區GDP季增率變化

歐元區2024年第一季國內生產毛額（GDP）季增0.3％，不僅恢復成長，更創下2022年第三季以來最強勁表現，加上4月核心通膨放緩，顯示該區經濟逐漸擺脫俄烏戰爭帶來的衝擊，同時強化市場對於歐洲央行（ECB）將於今年6月開始降息的預期。

歐盟統計局4月30日公布，歐元區首季GDP初值季增0.3％，高於市場預估的0.1％增幅與去年第四季下修後的萎縮0.1％。若與去年同期相比，首季GDP年增0.4％，高於分析師預期的0.2％與去年第四季的0.1％增幅。

以各個成員國表現來看，經濟火車頭德國與第二大經濟體法國季增率皆為0.2％，西班牙大幅擴張0.7％，義大利則成長0.3％。

自2022年底以來，歐元區經濟停滯甚至跌入衰退，去年第三季與第四季連二季萎縮、符合「技術性衰退」定義，原因是俄烏戰爭導致食品與能源價格狂飆，同時衝擊企業與家庭信心。

但近日跡象顯示，通膨降溫提振家庭消費力道，加上能源成本下滑有助於拉抬工廠產出，促使經濟學家樂觀預期歐元區下半年經濟可望進一步復甦。

ECB副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）30日演講時表示：「最新經濟指標顯示，經濟活動在歷經一段時期停滯後正逐漸復甦。」

歐盟統計局同日公布，歐元區4月消費者物價指數（CPI）初值年增2.4％，增幅與3月相同並符合市場預期。此數據雖高於歐洲央行設定的2％目標，但遠低於2022年10月的10.6％高點。排除波動劇烈的食品與能源價格後，4月核心CPI年增率從3月的2.9％降至2.7％，雖略高於分析師預估的2.6％增幅，但卻是連續第九個月放緩。

ECB官員近日表示，只要薪資與物價成長「未出現太大意外」，6月就會啟動降息循環。部分分析師認為，ECB在6月降息幾乎已成定局，但今年下半年的貨幣政策走向仍有變數。