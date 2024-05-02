台北飯店餐飲大戰 Q2開打

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北觀光飯店新設餐廳

內需餐飲消費持續升溫，台北君品、寒舍艾美酒店，以及台北老爺酒店紛啟動餐飲升級，或將館內餐廳改裝升級，或將既有餐廳砍掉重練，或與攜手國內外名店名廚合作，推出全新餐廳或餐飲體驗空間，引爆第二季餐飲大戰。

經濟部3月批發、零售及餐飲業營業額統計，3月餐飲業營業額875億元，年增13.6％，其中餐館及飲料店受惠商務及觀光客持續回流，加以新品牌、展店及優惠活動挹注，分別年增14.9％及3.1％。

外燴及團膳承包業受惠航班旅運人次增加，帶動空廚餐點需求，年增17.6％。綜計第一季營業額2,759億元，創歷年單季新高，年增8.1％。

因看好餐飲業後市，台北君品、寒舍艾美、老爺酒店，近日均啟動餐飲升級計畫，或改裝舊餐廳，或找出空間開設新餐廳，藉此開發新客源，並提高消費客單價，增加餐飲營收。

吃到飽自助餐廳向來是觀光飯店營業額最高的「餐飲金雞母」，雲品國際旗下台北君品酒店為減少浪費並持續為升級客人餐飲消費體驗，將館內原以半自助餐廳（sami-buffet）模式經營的「雲軒」西餐廳砍掉重練，並攜手立足西西里島近一甲子的Pennisi家族經營的「Dai Pennisi」餐廳合作，聯名在「雲軒」原址開設「Ciao」西西里牛排餐酒館，新餐廳並於今日正式開幕。

「雲軒」原有120個座位，月營收約1,200萬至1,500萬，改為「Ciao」後，座位數70個，規模縮小，月營收目標800萬至1,000萬元，營收雖沒以前高，食材與人力成本卻降低，獲利反而可望增加。

寒舍艾美酒店新增「Drip & Dough」餐飲食品選品店，並請米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞任顧問，於館內原閒置空間開設新餐廳「TIPSY Sparrow」，新餐廳預訂5月14日開幕。

「Drip & Dough」估每月營收目標約120萬元，相較原「巧克光廊」增加20％。全新的「TIPSY Sparrow」餐廳估每月有500萬元進帳。

台北老爺酒店「Le cafe’」2023年實際營收約9,000萬，平均客單價1,130元，改裝後目標平均客單價1,200元，2024年預算目標營收為1億元，較去年增10％。