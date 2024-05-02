《資服股》邁達特首季每股盈餘1.02元 今年聚焦三大主軸

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【時報記者莊丙農台北報導】邁達特(6112)第1季合併營收為47.5億元，年增1.6％，營業利益0.36億元，本期淨利1.4億元，歸屬於母公司業主之淨利1.92億元，年減12.8％，每股稅後盈餘1.02元。董事長曾文興表示，在生成式人工智慧等技術的帶動下，IDC預估，台灣人工智慧平台（AI Platform）市場規模將從2023年的6,690萬美元成長到2024年的8,390萬美元，年成長率高達25.4％，顯示AI應用持續發酵下，企業上雲將有增無減，國內各大產業在IT投資佔比方面，將更顯著側重於AI、雲端和資安合規。有鑑於此，深化AI資料應用整合服務、擴展MSP雲端代管範圍、精耕資安維運技術，將持續是邁達特今年三大主軸。

邁達特近年三箭齊發經營三大公有雲。為了積極拓展AWS服務，設有領先業界、全年無休7×24的MSP託管維運中心，可提供客戶從架構面、效能面、服務面、資安面的整體託管與監控。Microsoft Azure團隊持續大幅累加Azure OpenAI專案數量；子公司聚上雲Google Cloud 團隊則精耕SAP on Google Cloud和SAP資料堡壘計畫。

曾文興表示，面對持續增長的雲端和AI紅利，邁達特除了將更擴大MSP雲端服務代管範圍，提供AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Akamai等雲服務託管，亦將發揮雲地整合專長本色，會更密切與各大代理原廠合作，有效整合既有IT技術團隊和子公司資源，提供客戶更全面的上雲、備份、災難備援、雲地整合等現代化ICT解決方案，以及一站式購足的AI、大數據分析及K8s與DevOps等客製化整合服務。