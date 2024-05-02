晶碩營收報佳音 外資目標價堆高高

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隱形眼鏡指標股晶碩（6491）第一季稅後純益5.09億元，年增50.6％，EPS 6.54元，獲利和EPS雙創歷年同期新高。外資看好晶碩獲利動能優於預期，目標價喊上600元，晶碩今（2）日上漲1.53％，收在532元。

晶碩第一季營收17.25億元，年增18.19％，毛利率57.7％，優於原先市場預期的53％，約與上一季的57.8％持平，較去年同期提高5個百分點，稅後純益5.09億元，年增50.6％，EPS 6.54元，獲利和EPS雙創歷年同期新高，表現優於市場預期。

日系外資看好晶碩獲利動能優於預期，首季核心業務品質領先可望延續，預期矽水膠隱形眼鏡許可證將在2024~2025年拿到，調高今明年EPS預估，幅度7~10％，預期晶碩2024年營收年成長目標將在10~15％，在中國大陸方面營收年增將達20~30％，日本方面營收將年增10~15％，而台灣區營收將年增25％，預期2024年毛利率約在56~57％。

日系外資重申晶碩「買進」評等，目標價由430元調高至600元。

另美系外資則指出，儘管隱形眼鏡OEM廠的激烈競爭依然令人擔憂，但是，隨效率提升加上規模優勢推升毛利率向上，花旗環球一掃先前的悲觀看法，對晶碩觀點轉趨正面，投資評等由「賣出」調高為「中立」，並預料，矽水膠產品將會是晶碩下一個營運催化劑，至2025年會有較明顯貢獻。

晶碩董事長郭明棟表示，隱形眼鏡屬民生必需品，合理預期全球隱形眼鏡市場維持4％～6％年增率；晶碩今年預計投入逾6億元研發費用，開發新產品及技術，確保長期競爭力。

郭明棟指出，日本市場成長持續但幅度放緩，因應日本消費者，晶碩除在水膠部分開展月拋彩片、散光彩片及多焦彩片業務，預計第二季及第四季亦將分別展開矽水膠日拋透片及日拋彩片的銷售。中國市場則因同業殺價，希望透過更短交期助客戶優化庫存水位與管理。

另外，認證資格也是晶碩未來布局重點，目前晶碩產品證照涵蓋台、日、中、美、英、印度及歐盟等41個國家，藉由多國證照申請及取得，建立完整的產品組合。

郭明棟預估，在高階光學產品陸續推出及全球證照布局下，預期今年銷售數量將優於去年，且維持優於產業平均之成長。